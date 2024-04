“Era como sexo cultural”: Gala Caldirola confesó que tuvo relaciones en icónico lugar en París

Gala Caldirola protagonizó un particular momento en el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que la española reveló que tuvo relaciones sexuales en un lugar muy turístico e icónico de Europa, especificamente en Francia.

Todo comenzó cuando Karla Constant y Sergio Lagos llegaron a la casona ubicada en Perú para realizar una nueva actividad con los participantes, en donde debían hablar sobre sus declaraciones más controversiales.

“Pillan a chica reality haciendo el delicioso frente a la Torre Eiffel”, leyó la animadora del espacio. Acto seguido, Gala sorprendió confesando que ella fue la protagonista de esta historia.

“¡¿Pero eso quién lo contó?!”, preguntó de entrada, llena de vergüenza y tapándose el rostro.

Posteriormente, contó el contexto de la íntima situación: “Tuve una época de mi vida que tenía una relación con mucha confianza y nos dio por poner partes del mundo donde queríamos viajar, luego otros donde queríamos hacer el amor. Entre ellos estaba la Torre Eiffel”.

“No fue exactamente ahí, fue cerca porque está lleno de parques y habían como unas casetas. Entonces, como que nos pusimos ahí, pero veías la Torre Eiffel mientras estaban haciendo el amor. Era como sexo cultural”, expresó.

“Tuviste turismo sexual”, acotó Sergio Lagos, provocando las risas de algunos participantes del reality de Canal 13.

Los pillaron

Eso sí, el acto no pasó desapercibido puesto que fue a plena luz del día y justo llegó una mujer para detenerlos. “Pero nos pillaron, llegó una mujer”, comentó.

Tras la reacción de sus compañeros, Gala aclaró: “Bueno, tampoco me juzguen. En pareja todo vale, no lo hice pensando que me iban a pillar... Me parecía muy entretenido”, aseguró.

Finalmente, aseguró que no se arrepiente de esta aventura de pasión puesto que en ese momento estaba enamorada de esa persona especial. “Lo volvería a hacer”, cerró.