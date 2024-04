“Feliz de haberlo hecho”: Sergi Arola reconoce que cirugía que debió realizarse no fue “por un tema estético”

Sergi Arola reveló este jueves que hace poco tiempo debió realizarse una necesaria cirugía de la que aseguró sentirse “feliz de haberla hecho”, y que en su caso no se la realizó “por un tema estético”.

Y es que los fuertes dolores que el chef español padecía el último tiempo en sus piernas lo llevaron a tomar la decisión de cancelar “un par de viajes” por trabajo, para solucionar su problema de várices, una afección que si bien es asociada tradicionalmente a las mujeres, también se presenta en un número considerable de casos en hombres.

La cirugía de Sergi Arola

Como el que padeció el rostro televisivo por un largo tiempo, y que finalmente lo llevó a someterse a una safenectomía para extirparse las venas varicosas de sus piernas.

“Es una enfermedad profesional”, explica Sergi, quien en conversación con lun.com reveló que esta dolencia “puede ser que lleve 10 años ya con este cansancio en las piernas”.

“De vez en cuando, con el dolor se me hinchaban las venas de los pies. Mis várices no revestían urgencia, pero sí gravedad, así que me cancelé un par de viajes y aproveché de operarme en la clínica Las Condes”, contó el chef europeo, quien descarta haber decidido pasar por el quirófano “por un tema estético”.

“Esto es por un tema de mi salud. Yo hago viajes muy largos y seguidos en avión y esto reviste ciertos riesgos como que me puede venir un trombo (coágulo) en una pierna. Además, con Sabingo (programa de CHV) me toca caminar mucho”, explicó Arola, quien ahora deberá seguir al pie de la letra las recomendaciones de su médico para tener un óptimo y efectivo postoperatorio.

“Estaré un tiempo con medias de compresión todo el día, un poco de analgésicos. Ha sido muy sencillo y estoy feliz de haberlo hecho. Seguiré siendo chef, así que estaré de pie por muchos años más”, contó.

“Antes, años atrás, era una operación muy dolorosa. Duró cerca de hora y media, y salí caminando de la clínica. No duele nada. Ojalá la gente que tiene várices pueda tomar medidas, porque es algo muy sencillo de revertir”, finalizó.