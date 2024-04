Karol Lucero reveló que lo llamaron para participar en “¿Ganar o Servir?”: ¿Qué respondió?

Durante el Andes Fashion Week, el destacado locutor radial Karol Lucero compartió con la prensa los motivos detrás de su decisión de no formar parte del reality “¿Ganar o Servir?” de Canal 13.

Lucero, quien estuvo presente en el desfile de la reconocida modelo argentina Eugenia Lemos entregó interesantes declaraciones sobre el programa de telerealidad sucesor del exitoso Tierra Brava.

El exchico Yingo comenzó explicando que, si bien no había sido su costumbre seguir realities por gusto, este en particular le llamó la atención debido al casting. “Desde ‘Protagonistas de la Fama’ que no veía un reality por gusto”, admitió en una entrevista que dio a Página 7.

“Me llamaron para este programa”

“Me llamaron para este programa. Me quedé enganchado con los primeros capítulos. Está buena la apuesta del 13″, dijo el animador de televisión.

El exintegrante de “Yingo” reveló que fue contactado por la producción del reality en enero, antes de que comenzara el proceso de selección de participantes. A pesar de la oferta, decidió no aceptar la propuesta.

“Me gusta verlo, pero haber participado no creo que hubiera sido una decisión certera, al menos para mí, por mis pretensiones comunicacionales”, reflexionó Lucero.

Al ser cuestionado sobre el motivo de su negativa, explicó que ni siquiera llegaron a negociar, ya que sus planes profesionales estaban enfocados en otros proyectos. “Ni siquiera llegamos a la negociación. Fue como ‘¿cuánto quieres?’, pero mis planes son otros”, finalizó.

Recordemos que “Ganar o servir” se encuentra participando la expolola de Karol, Faloon Larraguibel, por lo mismo resultaba atractivo verlos interactuar de nuevo y podría haber sido una de las razones que hicieron a la producción del reality ofrecerle ingresar.

El nuevo reality de Canal 13 lleva tres días al aire, pero Faloon ya habló de su ex Karol Lucero, del quien comentó la polémica situación que él había protagonizado en una radio.