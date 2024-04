Luis Mateucci reflexionó sobre su relación con Oriana Marzoli: “Lo peor que hice fue convivir con ella”

En el sector de la cocina a leña de la casona del reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, el argentino Luis Mateucci y la española Oriana Marzoli se sinceraron sobre su antigua relación romántica con Coca Mendoza, Fran Maira y Camila Recabarren.

“¿Sabes cuál era nuestro mejor sexo? En el reality”, confesó Mateucci, y Marzoli entre risas expresó su acuerdo con esta afirmación, “tienes toda la puta razón, sabía que lo iba a decir”, acotó la española. Camila señaló que se acordaba de eso ya que los escuchaban en el encierro que estuvieron juntos.

El argentino siguió revelando más información sobre su vida privada, “Oriana era jodida, en su día a día es así como es acá. Yo lo peor que hice fue convivir con ella”, contó. La española mostró su curiosidad ante esta afirmación y dijo: “¿Tú crees? ¿Después del reality?”.

“La convivencia mata”, dijo Luis, “Oriana me seguía sacando todos los días el tema de esta chica, de Gala”, agregó el argentino sobre su ex. Es ahí cuando la española intervino y respondió que “a mí me hizo mucho daño. Me hicieron ver el video donde te dabas un beso con lengua con ella”.

La relación abusiva que vivió Oriana

Posteriormente, la española abrió su corazón frente a sus compañeros al recordar una situación de una relación abusiva con una expareja que minó su confianza en sí misma. “Me puse pechugas por amor a mi ex”, partió comentando.

“Me arrepiento de lo más grande de haberlo hecho, cuando yo vine aquí ya tenía el pecho operado; pero me lo puse más grande para competir con las tías con las que me ponía los cuernos”, reveló.

“Imaginate a que punto llegué de bajar el amor propio. No sé cómo permití esa situación. O sea, Luis -Mateucci- conoce a esta persona y sabe lo mal que lo he pasado”, aseguró, agregando que hablar de este hecho “le dan ganas de llorar”.

“No me gusta, lo pasé muy mal”, agregó quebrándose. Acto seguido, Oriana continuó dando su testimonio: “Una tía tan fuerte como yo, con tanta personalidad, tan segura que me creía que era, o sea... Hizo conmigo lo que quiso. He llorado mil veces por esta persona”, confidenció mientras Fran Maira atinó a abrazar a su nueva amiga.

“Al final, ni siquiera se ha acabado casando conmigo, ni nada conmigo”, añadió. Asimismo, reveló que no se siente feliz del todo con el resultado así que va a revertir la cirugía, pero por “problemas con la prótesis”.