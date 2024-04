“Me gustaría que ella pidiera disculpas por lo que hizo”: Claudio Valdivia se lanzó sin filtro contra Daniela Aránguiz

Durante un nuevo capítulo de “¿Ganar o servir?”, Claudio Valdivia fue consultado por unas antiguas declaraciones que emitió en contra de Daniela Aránguiz, exesposa de su hermano Jorge.

El momento se dio en una actividad liderada por Karla Constant y Sergio Lagos, en donde los animadores leyeron algunos de los escándalos faranduleros de los participantes.

“Aránguiz miente y la quiero desenmascarar”, fue el titular que leyeron, y Valdivia tuvo que explicar el contexto a sus compañeros de encierro.

“Daniela trabajaba en un programa de farándula (...) Se refiere al pago de la pensión, que Jorge no tenía dinero, pero sí tenía para pagarle el cumpleaños a su hermano”, inició.

“Yo trabajo desde los 18 años... pero eso me dio igual. Luego viene lo más grave, donde ella dice: ‘Quiero decirle a Jorge que su hermano me joteó durante toda nuestra relación’”, recordó.

Según las palabras de Claudio, estas declaraciones podrían haber generado un conflicto grande entre hermanos: “Me empezaron a llegar muchos mensajes de que me había joteado a mi cuñada. No entendía nada, porque no había visto la noticia”.

¿Qué le dijo el Mago?

Eso sí, el exjugador de La Roja reaccionó de buena manera y no le reprochó nada de las palabras de Aránguiz.

“Al día siguiente tenía que hacer una actividad con Jorge y cuando llegó, me dice ‘cabecita, tranquilo. Pasémoslo bien y si quieres después conversamos’”, rememoró.

“No conversamos nada, nunca tocamos el tema. Con Jorge somos muy hermanos, para mí él es la figura paterna. No tengo un papá, es intocable”, indicó.

Aprovechando que también es parte del reality de Canal 13, Karla Constant le preguntó a Luis Mateucci, expareja de Daniela, sobre esta situación.

“Eso nunca lo tocamos”, aseguró el argentino, aclarando que él jamás se quiso entrometer en este problema familiar, pero que de igual manera le tenía cariño a los hijos de Aránguiz.

Finalmente, Claudio cerró el tema expresando: “Sinceramente, me gustaría que ella pidiera disculpas por lo que hizo”, sentenció.