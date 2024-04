“Mientras no vea nada...”: Melina Noto lanza advertencia para Pangal Andrade por su “cercanía” con Gala Caldirola en “Ganar o Servir”

En una reciente entrevista con el comunicador Sergio Rojas en “Que te lo digo”, Melina Noto abordó algunos de los temas más candentes que han sacudido el reality show “Ganar o Servir” de Canal 13. Entre ellos, el conflicto entre Pangal Andrade y Camila Recabarren, así como los rumores sobre un posible acercamiento entre él -que es su pareja- y Gala Caldirola.

Al ser consultada sobre la disputa entre Pangal y Camila, Noto prefirió mantener la cautela: “Tendría que ver cómo se desarrolla el tema”, declaró la también modelo. Ante los comentarios de Recabarren sobre la autenticidad de Andrade, Noto respondió con mesura, sugiriendo que las reacciones pueden estar influenciadas por los roles que los participantes asumen en el programa.

“Aún no te podría dar una opinión 100%”, continuó Noto, “Lo que sí digo es que la casa de Pangal está hecha con material reciclado. El hotel, que fue de mucho sacrificio, es comprometido en varios aspectos que no necesariamente son públicos. Y a veces uno juzga sin saber…”

Cuando se le preguntó si Andrade era rencoroso, Noto sugirió que él tiende a ignorar más que a guardar rencor, pero admitió que cambiar su opinión sobre alguien es difícil una vez que se ha formado.

Es “una pega, un juego”

En cuanto al supuesto interés de algunas compañeras en Pangal, Noto lo tomó con calma, diciendo que lo veía “como una pega, un juego”. Sin embargo, agregó un consejo con tono amistoso: “Que se porte bien, porque él es el que tiene pareja. El resto no me debe nada”.

Finalmente, sobre los rumores de un interés de Gala Caldirola en Pangal Andrade, Noto fue directa: “Mientras no vea nada más comprometedor, no te puedo decir nada, porque no lo he visto actuar mal”, lanzó según consignó Página 7.

Sus palabras reflejan una actitud serena y reflexiva en medio de la especulación y la controversia que rodea al programa de televisión.