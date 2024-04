“No pedí el doble, pedí...”: Fabrizio Copano reveló que también fue llamado para la última edición del Festival de Viña

El exitoso comediante Fabrizio Copano fue el último invitado del programa de entrevistas de Pamela Díaz, “Sin Editar”, en donde se refirió a un tema del interés de muchas personas: los sueldos que son cancelados a los comediantes en el Festival de Viña del Mar.

Esto comenzó a propósito de la discusión del difícil paso de los comediantes en el escenario de la Quinta Vergara, especialmente las pifias que recibieron Javiera Contador y Jani Dueñas. Ambos teorizaron que Luis Slimming hubiese dado vuelta la situación que vivió la actriz tras ser el segundo acto en presentarse después de Andrea Bocelli.

Inmediatamente recordaron la rutina de Dueñas, y calificaron al momento de los abucheos como “horribles”. Esto suscitó una reflexión de parte de Copano, quien señaló la experiencia de subirse a Viña como “una locura. Yo cuando lo veo, digo ‘¿por qué nos exponemos a esto?’, los comediantes lo digo”.

Pamela Díaz estaba de acuerdo y sacó a colación el tema monetario, ya que es sabido que ellos no reciben un sueldo por su paso en Viña en comparación a los números musicales. “Nos pagan como el pi**, o sea para el dolor que amerita. No digo que nos paguen mal, es buena plata para cualquier persona, pero por la barrera del dolor...”, lanzó Copano.

La Fiera señaló que deben ganar alrededor de un 10% de lo que le cancelan a los artistas que llevan a la Quinta Vergara, y Fabrizio bromeó que “el segundo show es como el catering de Karol G”.

La reciente oferta que recibió Copano

A continuación, Copano decidió contar una información que no había compartido anteriormente de manera pública. “Me llamaron después del Festival anterior, me llamaron de nuevo para este año. Me dijeron que si me interesaría, si me gustaría. Yo lo pensé y puse (en la mesa) todos estos factores”, partió.

“El año pasado (2023) me fue súper bien por suerte, me llevé todos los premios, fui peak de rating”, añadió Copano, quien considerando todo esto, dijo que merecía que le pagaran el doble por lo bajo.

“No pedí el doble, pedí 100 veces más. Si me quieres al año siguiente tengo que volverme loco para terminar este material. Tengo que venirme a Chile a terminarla, a hacer bares todas las noches para sacarla, voy a tener que invertir en arrendar una casa, traer a mi familia. Tienes que pagarme lo suficiente para decir que esto vale la pena”, confesó Fabrizio.

Pamela Díaz le preguntó por la respuesta que recibió por parte de la producción, y él dijo que le contestaron que “no, esta es la plata de todos los humoristas que tenemos. No tendríamos que invitar a nadie más”.