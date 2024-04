No quiso revelar el nombre: Julio César Rodríguez contó tierna acción que tenía con expareja que “tenía las patitas súper heladas”

La mañana de este jueves 25 de abril fue la más fría de la temporada, con apenas 3,9º minutos después de las 7:00 horas, motivo por el cual los matinales partieron sus jornadas revisando el estado del tiempo y conversando al respecto.

Lo propio ocurrió en el programa de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, donde luego de escuchar el pronóstico del tiempo de Allison Göhler y comenzar a comentar lo frío que estuvo el inicio del día, los conductores del espacio, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, se acordaron de algunas anécdotas.

Así, mientras Monserrat Álvarez dijo que no le gustaba hacer “cucharita” con su pareja porque ella duerme dandole la espalda, añadiendo que el problema era cuando estaba con los pies helados, Julio César Rodríguez recordó a una expareja que tenía una particular característica en ese sentido.

“Tenía las patitas súper heladas”

En ese sentido, JC Rodríguez indicó que debido a que una de sus exparejas tenía los pies helados, él realizaba una tierna acción. “Tuve una novia que tenía las patitas súper heladas”, comenzó relatando, agregando que para ayudarla, “le tenía que tomar las patitas con las manos, darle besitos en las patitas”, reveló, ante las risas de sus compañeros, que pese a todo lo consideraron como un lindo gesto.

Y pese a que le insistieron, Rodríguez logró mantenerse firme y evitó revelar la identidad de la mujer con la que tenía el tierno gesto para calentarle los pies en los fríos días y noches de invierno.

“No voy a decir nada de mis exparejas, me han intentado sacar cosas, pero no he caído, he estado bien concentrado”, agregó el animador de radio y televisión, añadiendo que en otros contextos también le han preguntado por sus exparejas -algunas muy conocidas públicamente- y él se ha mantenido firme en no revelar intimidades especificando la identidad de la mujer involucrada.