Pedro Fernández revela si se alejó de su carrera para salvar su matrimonio o no

En una entrevista para el programa “De primera mano”, Pedro Fernández habló de lo absorbente la música y la actuación, sobre todo cuando se tiene éxito, que puede hacer que te olvides de tu familia.

PUBLICIDAD

En este sentido, considera que hay que tener cuidado siempre, porque las consecuencias de estar absorbido por el trabajo son inmediatas y a veces es difícil verlo hasta que ya es tarde.

Pedro Fernández agradece que su esposa llegara a llamarle la atención en un momento en el que estaba tan enfocado en su carrera que se olvidó de los suyos.

Recomendado

Pedro Fernández no se alejó de su carrera por su familia, aprendió a manejar sus horarios

Pedro Fernández admitió que la actuación lo ha ayudado a mantenerse vigente, ya que cuando no ha estado promoviendo su música, lo invitan para hacer una telenovela o película.

“A mí el plano de la actuación me ha dado una oportunidad maravillosa, porque cuando musicalmente hablando no he podido hacer nada, surge una invitación para hacer una novela o surge para hacer una película, y he tenido la fortuna de hacer cosas muy exitosas en esa área”, detalló el actor.

Cuando le preguntaron si su familia le ha reclamado ausencias, Pedro Fernández contestó que sí, principalmente su esposa, quien le notificó lo que estaba haciendo al concentrarse demasiado en el trabajo y dejando a la familia de lado.

¿#PedroFernández se ALEJÓ de su CARRERA por recuperar su matrimonio? El cantante lo aclara #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/fQ5pkiFKIJ — De Primera Mano (@deprimeramano) April 24, 2024

A raíz de ello, ha intentado organizar mejor sus horarios para poder cumplir con su familia y de ese modo no tener que elegir entre uno u otro, sino que balancea todo.

Por último, Pedro Fernández considera que se encuentra en el mejor momento de vida, pero eso lo piensa en su presente, porque cree que mientras tenga ganas de hacer cosas, está bien.