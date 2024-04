¿Qué piensa Karol Lucero?: El animador reaccionó a los dichos de Faloon Larraguibel sobre él en “¿Ganar o servir?”

Captura: Canal 13 y Like Media TV

En el reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, la animadora Faloon Larraguibel se sinceró sobre su expareja, el comunicador Karol Lucero, y uno de sus episodios más polémicos: el supuesto episodio sexual que protagonizó mientras trabajaba en la radio.

En ese entonces, se viralizó un registro en donde se veía una persona debajo de la mesa mientras él transmitía un programa en la estación y realizaba gestos de placer, lo que daba a entender que estaba recibiendo sexo oral durante su trabajo.

Sobre este evento, Faloon comentó que “lo que hizo, de estar conduciendo su programa de radio mientras estaban haciéndole otra cosa. Esa hueá no puede ser”. Mariela Sotomayor agregó que “la persona que se metió debajo de la mesa no se metió obligada con una pistola en la cabeza”.

“Él, un hombre inteligente, no puede (...)El tuiteó algo, de que como que estaba en contra de eso, que no era profesional, qué se yo… ¿Y a quién echaron? A Karol lo echaron después, no lo echaron en ese momento”, agregó Faloon.

¿Qué dijo Karol Lucero?

El animador fue consultado sobre estos dichos en el programa “Un Día +”, el cual es conducido por Lucero en Like Media. “Chile necesita mejor educación, pero educación de esa que viene de la casa. A mí me enseñaron algo que no se aprende en la universidad ni en un doctorado”, partió comentando.

“Yo nunca hablo de personas que no están en un lugar. En un reality show, donde hay 15 participantes, un casting extraordinario... por qué tienen que hablar de la vida de otra persona que no está”, agregó.

“Cuando me han preguntado en estos 12 años que ya no estoy junto a Faloon, jamás me refiero a ella. La última vez que lo hice, fue para condenar un acto de violencia que vivió”, concluyó.

“No hablar de los demás es la mejor forma de hablar bien de ti”, comentó en la publicación de Instagram del extracto del video.