“¿Te lo contó o lo escuchaste?”: Fran Maira dejó en evidencia el cambio de discurso de Faloon en versión extendida de “¿Ganar o servir?”

En el capítulo del prime este martes en el reality del momento “¿Ganar o servir?” de Canal 13, se vivió una discusión entre Fran Maira y Faloon Larraguibel que invocó a las protagonistas de un rumor: Oriana Marzoli y Gala Caldirola.

La exchica “Yingo” apuntó a la exintegrante de “Gran Hermano” como la más falsa por “inventar” el cahuín que Gala le habría dicho a Fran que no se juntara con Oriana Marzoli porque si no iba a ser funada. “Le hicieron un comentario que lo modificó a su conveniencia”, aseguró Larraguibel sobre Maira.

“¿Eres testigo de eso?”, le consultó la joven, y la animadora aseguró que “sí, lo estaba escuchando”. Fran le preguntó a Gala si es que estaba mintiendo, y esta última respondió que “lo que Oriana dijo es que tú le habías dicho que yo te dije: ‘no seas su amiga’. Yo jamás...”.

Ante esta declaración, tanto Maira como Marzoli lo negaron y la española aclaró que “yo no dije eso. Yo dije que tú le dijiste que si se juntaba conmigo iba a ser funada”. Caldirola se defendió señalando que “pero, ¿cuántas opiniones malas has tenido de mí Oriana? Estás siendo súper hipócrita con lo que estás diciendo”.

La discusión extendida

Sin embargo, esta escena no mostró toda la discusión. La versión extendida del reality que se muestra en el canal de cable dejó en evidencia a Faloon, quien mintió sobre haber escuchado la conversación. Una usuaria de X (Twitter) publicó un extracto que grabó de su televisor.

Cuando Fran le consultó si es que fue testigo de la charla que ella tuvo con Gala, la exanimadora de “Sabores” contestó que “sí, yo estaba escuchando venía en el bus contigo”. Maira le preguntó dónde asegura ella que esa conversación sucedió, y Larraguibel contestó que en el bus.

“¿En el bus? No”, respondió la joven, y contrapreguntó “pero, ¿cuándo según tú Gala me lo dijo a mí?”, y ahí es cuando la versión de Faloon cambió: “Gala me lo contó...”. Fran captó inmediatamente esta inconsistencia en el discurso y dijo: “¿Cómo? ¿Te lo contó o lo escuchaste?”.

La integrante del equipo perdedor afirmó que esta conversación se dio en el aeropuerto, y Maira insistía en saber el lugar preciso dónde Faloon habría escuchado ese intercambio entre ella y Caldirola. “No sé, Gala me lo contó”. La exGran Hermano expuso la mentira de Larraguibel y respondió “entonces tú no estabas ahí”.

Posteriormente, Oriana y Gala se metieron en esta discusión, y la polémica chica reality increpó a la expareja de Mauricio Isla por haber asegurado que no había dicho eso. Caldirola agregó que sólo le había dicho a Fran su opinión sobre Marzoli.