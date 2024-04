“Algo muy interesante…”: Sammis Reyes reveló que le ofrecieron un rol en una teleserie de Telemundo

El exitoso deportista chileno Sammis Reyes estará presente en el nuevo capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Él compartirá junto a la polémica mujer de la farándula, Daniela Aránguiz; la chica reality, Valentina Torres, mejor conocida como “Guarén”; y el empresario nocturno, José Miguel “Negro” Piñera.

En este espacio, el animador Julio César Rodríguez le consultó al jugador de fútbol americano, si es cierto que le ofrecieron un rol actoral, y Reyes comenzó a hablar sobre esta oportunidad que se le presentó. “Estaba trabajando en Telemundo, haciendo una transmisión de la NFL… y me hicieron un tour por todas las instalaciones de Telemundo”, comenzó contando.

“Se empezó a acercar gente, empezamos a conversar media hora, buena onda. Yo no sabía para qué lado iba la conversación, porque ya estaba contratado por la parte deportiva y después me dieron la idea de sí me gustaría ser participante de una teleserie, algo muy interesante que consideraría en el futuro. El deporte es lo mío”, agregó.

Sobre cómo era el programa, se trataba de un drama policial que hubiese tenido a Sammis Reyes con uniforme. “Era un show de policías y tenía que patear una puerta en la primera escena para detener el tráfico de droga”, contó.

“Caballero de compañía”

Esta no es la única oferta que ha recibido Sammis, sino que también hablé de cuando le propusieron ser un escort, es decir, un “caballero de compañía”. Al recordar este evento, Reyes señaló que “fue una situación super interesante, fue en el casino, estábamos en Chile y se me acercó una dama a conversar conmigo, mayor que yo, bastante mayor…yo diría de unos 55 hacia arriba”.

“Después de cinco minutos de conversación me la tiró y dijo: ‘esta es mi idea me encantaría invitarte por un precio (10 millones de pesos) pasar la noche contigo’”, agregó.

“Esto fue hace poco, bastante poco, dentro del último año y quedé como sin saber qué responder y le dije ‘no gracias’. Era como un contrato mensual dónde tenía que ir a cenar con ella, no me acuerdo cuantas veces al mes y se suponía que era solamente eso”, cerró Sammis Reyes.