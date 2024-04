Bruno Zaretti volvió a Brasil por su familia tras asesinato de su tío y prima: “Tenemos miedo que esta persona quede libre”

Aún afectado por el dolor del asesinato de su tío y su prima, Bruno Zaretti decidió viajar nuevamente a Brasil para acompañar a su familia en uno de los momentos más duros del entorno del bailarín.

El crimen que sacudió a Zaretti y su familia, cometido el pasado 18 de marzo por la expareja de su prima, Gabriela, quien con un cuchillo acabó con la vida de la mujer y su padre, Vicente Rodríguez.

El temor de Bruno Zaretti

“Todavía es complicado todo esto, pero como familia hemos estado más unidos que nunca. Mi tío era una persona de corazón noble, que siempre trató de cuidar a su hija y sus nietos hasta el final”, indicó el brasileño en lun.com.

“Obviamente lo más importante para nosotros como familia es resguardar a los pequeños que sufrieron el trauma, que fue horrible. Es terrible pensar lo que ellos tuvieron que enfrentar”, puntualiza Bruno, quien aclaró que “los hijos de mi prima ahora están con su abuela materna. Yo solamente tuve contacto con ellos la vez anterior que viajé, esa semana que estuve por allá”.

“El (hijo) mayor estaba muy devastado, todavía no hablaba de lo acontecido. Es que es muy difícil. Todavía no he visto cómo están, entonces quiero llegar allá y percatarme de todo. Lo que sí te puedo decir es que estamos muy preocupados ahora de que ellos estén bien, protegidos y cuidados. Que tengan mucha contención y que tengan seguimiento de lo que pasó con sicología”, afirmó.

“Dentro de lo difícil que es esto, como familia estamos mucho mejor. Obviamente estamos aún sufriendo con el duelo, sufriendo el dolor cada quien a su manera. Pero al menos nos estamos apoyando juntos. Como familia hemos demostrado solidaridad en estar apoyándolos, ayudándolos con temas burocráticos, temas de papeleo, temas de abogados. Hemos actuado como un solo bloque, súper unidos”, señaló el bailarín, quien reveló que “básicamente voy para allá para estar con mi familia, para poder visitarlos, y obviamente para ver cómo va todo el tema judicial”.

“El homicida sigue en prisión preventiva. Entonces, hay que seguir ahí la investigación, no decaer con nada en relación al caso”, alertó.

“Como familia seguimos apenados, seguimos con esta situación complicadísima. Pero qué te puedo decir, la vida sigue y tenemos que enfrentar la situación y enfocarnos en dar soporte al entorno de lo que era mi tío y mi prima. Por eso, este viaje lo tengo que aprovechar como una instancia de poder compartir y estar con ellos”, prosiguió.

“Esto es durísimo, pero por los temas judiciales también hemos tenido la cabeza en otra parte. Ni siquiera hemos podido avanzar mucho en el proceso del duelo. Estamos preocupados y atentos a que la justicia haga su trabajo. No queremos que la justicia de Brasil falle, tenemos mucho miedo de que esta persona quede libre”, finalizó.