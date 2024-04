“Cualquier mamá que vea a sus hijos expuestos o humillados...”: Daniela Aránguiz reveló qué fue lo que hizo Maite Orsini en contra de su familia

Daniela Aránguiz estará como invitada en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde se referirá a la querella que interpuso Maite Orsini en su contra, esto luego de publicar los correos que le envió a ella y su exesposo, Jorge Valdivia.

Con respecto a los mails, la panelista de farándula comentó: “Yo creo que ese punto es bien importante, porque sabes que es un delito mostrar correos que no son enviados para ti, yo pienso que hay una autorización por parte del señor Jorge Valdivia a poder mostrar y usar estos correos. Todavía no puedo creer la poca hombría de una persona en mostrarle los correos de su exesposa y madre de sus hijos a su polola nueva”.

“Pero tú en esos correos le hablabas de ella”, expresó Julio César Rodríguez, animador del espacio de CHV. A lo que Daniela respondió “cuando tú estás tanto tiempo con una persona, tú estás acostumbrado a una manera de escribir o como nombras a las personas, que tú estás hablando, yo por eso supe que la que me estaba escribiendo era ella y no él…. Esos mensajes eran para Jorge”.

“Yo me quiero defender altiro contra este email”, sostuvo Aránguiz. “Creo que toda mujer herida, cuando tenemos que defender lo que más nos importa, nos salimos de madre, yo no tengo problema en sentarme delante de una jueza, un juez y decir punto por punto todos los mensajes que están ahí. Hay cosas que no digo y no voy a contar por códigos a mi familia, sobre todo a mis hijos, son cosas delicadas, no es por no exponerla a ella, eso quiero dejarlo clarísimo”.

“Todo Chile me conoce, soy súper chucheta y cuando me baja la cuestión me pongo así…. Tengo la cara de cuica y no es una sorpresa para la gente un mensaje así, sobre todo si estoy en un momento de enojo, porque a mí Jorge nunca me defendió en todos los años que me vi expuesta a miles de cosas y yo esperaba que él defendiera a la única mujer que tiene que defender, no soy yo, es su hija y cuando a mí me tocan esa parte, mi maternidad, tocan mi fibra. Yo creo que cualquier mamá que vea a sus hijos expuestos o humillados, diría esto y mucho más”.

Sobre si esperaba la respuesta judicial, Daniela expresó que de Jorge y de Maite se espera cualquier cosa “porque todo lo que he visto durante todo este tiempo han sido mentiras y aquí no hay ninguna calumnia. Yo tengo todo para demostrar que cada palabra de todos los mails es verdad, tengo a mis abogados y voy a ir hasta el fin con esto… yo no voy a pedir disculpas, por algo que no tengo la culpa. Yo Julio, nunca he atacado a nadie, sin que a mí no me atacan”.

¿Qué hizo Maite?

Posteriormente, Julio consultó: “Tú dices acá que tu atacaste a Maite por un maltrato a tus hijos ¿de qué nivel? ¿de qué maltrato estamos hablando?”

“Un maltrato psicológico verbal. Yo no voy a aceptar nunca que alguien haga algo que yo nunca he sido… hay muchas denuncias por vulneración, no hay una, hay varias”.

Finalmente, Daniela expuso que durante este tiempo ha denunciado en tres ocasiones a Jorge Valdivia, pero no aún no ha querido actuar judicialmente en contra de la diputada.

“¿Le hiciste tres denuncias a Maite Orsinni?”, preguntó el periodista.

“No, a Jorge Valdivia, por incumplimiento... Porque esto, aunque tú quieras o no afecta, afecta a la familia y yo soy la mamá y el papá 24/7. Yo toda la vida me defendí sola, por miles de cosas que nadie sabe. Yo fui una mujer que vivió violencia psicológica, violencia, violencia económica, muchas veces me amenazaron y me siguen amenazando con la plata”, manifestó.