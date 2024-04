Daniela Aránguiz realizó una grave acusación en contra de su expareja: “Me callé muchas veces los golpes de Jorge Valdivia”

Esta noche, Daniela Aránguiz dará una impactante entrevista en el estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Ella romperá el silencio después de su término con Luis Mateucci y la demanda que presentó Maite Orsini en su contra, la cual es respaldada por su expareja, Jorge “Mago” Valdivia.

Sobre su relación con el “Mago”, la panelista de “Sígueme” confesó que “yo fui una mujer que vivió violencia psicológica, violencia, violencia económica, muchas veces me amenazaron y me siguen amenazando con la plata”.

“Fui una mujer que me callé muchas veces de los golpes de Jorge Valdivia y me estoy haciendo cargo de mis palabras, porque tengo documentos que afirman lo que estoy diciendo, documentos no del año pasado, sino del 2010. Me callé por mi familia, por proteger a mi familia, me callé por mis hijos, pero ya no aguanto más y cuando me quiero callar, me buscan, conociéndome”, agregó Daniela.

“Me callé muchas cosas”

Al ser consultada por el animador sobre esta acusación de agresión, Daniela comentó que “hay episodios de violencia, tengo como comprobarlo. No quiero entrar en detalles, para mí son episodios super dolorosos, y yo siempre he escondido esto, por mi familia”.

Si es que alguna vez realizó una denuncia, Aránguiz señaló que nunca quiso hacerla, “pero los doctores escribieron lo que me había pasado: ‘Ella tuvo una pelea con su esposo, no quiere llamar a carabineros, se niega, se niega poner una denuncia’. Yo nunca quise…sí, son de una clínica bien conocida en Chile… no quería este escándalo, me callé muchas cosas Julio, durante muchos años”, confesó.

Con respecto al contexto de estos episodios que Daniela relata, ella comentó que se daban después de ataques de celos. “Yo lo pillaba que me estaba engañando y él lo negaba y yo iba más allá, no quiero entrar en detalles”, cerró Daniela Aránguiz.