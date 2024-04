“Debo reconocer que...”: El Poeta tuvo una sincera conversación con Oriana Marzoli que terminó con un abrazo

En el capítulo de este jueves de “¿Ganar o servir?”, los integrantes se la jugaron con una nueva actividad con tintes sensuales. Se trata de un “Only Fans” de época, y los participantes tuvieron que recrear diversas poses eróticas para que sean presenciadas por sus compañeros.

Los competidores tenían que votar por la dupla o trío que mejor lo hicieron a su juicio, y por lo tanto se “suscribirían” a su página de contenido exclusivo. El trío entre Gala Caldirola, Gonzalo Egas y Oriana Marzoli parecía ser el favorito a ganar, pero poco a poco la dupla entre Mariela Sotomayor y José Ángel González comenzó a ganar más votos.

Finalmente, “El Poeta” con “La Lengua del Pueblo” se alzaron como los grandes ganadores, y como premio, ellos pudieron recoger un objeto de sus maletas del siglo presente. González fue a buscar uno de sus peluches favoritos y Sotomayor recogió unas cartas de oráculo.

La conversación del Poeta con Oriana

Una vez que terminó la actividad, la polémica española manifestó su leve molestia por no haber ganado y le reclamó a Austin Palao por no haberle dado un voto. “Si te pareciera que el nuestro era mejor, vótanos”, lanzó Marzoli, quien le dijo que a él le provocó ternura la dupla del Poeta, no despertó su deseo.

Oriana decidió hablar con González para dejar las cosas claras, “no sientas que yo soy una picada porque yo sentía que lo había dado todo en el baile. No es en contra de ti”, aclaró. Ante esto, el Poeta le dijo “no, normal pero tengo que hablar contigo”.

José Ángel le dijo que después mejor lo hablaran, la española lo aceptó por un corto tiempo, ya que la ansiedad se la comió y le insistió de que conversaran pronto. “Hazme un resumen: ¿es bronca o no bronca?”, le consultó y el chileno la tranquilizó.

“Baby, me lo puedes decir es que no soporto cuando me dicen que me tienen que decir algo, y después no me lo dicen. Soy súper impaciente, lo estoy pasando fatal”, reclamó Marzoli, y él quería seguir manteniendo el misterio.

Él decidió poner fin al martirio de Oriana, y la llevó afuera para conversar. “Debo reconocer que antes de entrar, me caías mal de presencia, debo reconocerlo, pero estaba súper equivocado”, se disculpó González, quien admitió que cuando era consultado por ella afirmaba que le caía mal, pero ahora tuvo la oportunidad de conocerla y cambió de parecer. “Estoy completamente equivocado”, le confidenció el relator.

Por su parte, Oriana se disculpó por no haberse tomado su derrota con dignidad, ya que quería ganar por su desempeño y porque significaba una tregua con Gala Caldirola. Emocionada por sus palabras, Oriana le dio un abrazo, “ya tengo una mejor impresión de ti”, señaló Marzoli.

Luego, fue corriendo a contarle a Fran lo que le dijo su compañero. “Me he sentido mal cuando me puse toda mi picada, porque lo habían votado a él. Me dijo que antes pensaba mal de mí y que no le gustaba, pero ahora le gusto como persona. Tía me ha hecho sentir fatal, le he pedido perdón yo”, le comentó a Maira.