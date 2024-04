“Ella era la amante de Jorge”: Daniela Aránguiz arremetió en contra de Maite Orsini en “Podemos Hablar”

La mujer del momento de la farándula nacional, Daniela Aránguiz, se sentará en el bar de “Podemos Hablar” para discutir la última polémica en su vida: la demanda que interpuso Maite Orsini en su contra por injurias graves.

PUBLICIDAD

En este espacio se confesó con el animador Julio César Rodríguez, y se refirió a la llegada de Maite Orsini en la vida de su expareja, Jorge Valdivia. “Yo creo que una mujer que se mete en una relación también es culpable, la culpa es de los dos y sobre todo cuando esta relación es pública”, partió comentando.

“Maite dice en uno de los correos… Yo creo que lo que más le dolió fue: ‘tú siempre vas a ser la amante’, yo sí dije eso para que le doliera, porque ella sabe que estaba tratando de recuperar mi relación con Jorge”, añadió Aránguiz.

Recomendado

“Ella sabe dónde se metió...”

Daniela Aránguiz no escatimó en palabras para describir sus vivencias con la diputada, y aseguró que “Maite es una mujer muy mala, me ha hecho mucho daño. Ella lo sabe perfectamente y no soy la primera mujer que se ve en un lío así”.

“Ella sabe dónde se metió, ella sabe que conoció a Jorge no soltero, ella sabe que Jorge estaba en Estados Unidos pasando navidad. Ella sí era la amante de Jorge, ahora es su pareja, pero en ese momento era la amante”, puntualizó la exintegrante de “Tierra Brava”.

“Ella sabe dónde se metió, ella sabe que conoció a Jorge no soltero, ella sabe que Jorge estaba en Estados Unidos pasando navidad. Ella sí era la amante de Jorge, ahora es su pareja, pero en ese momento era la amante” - Daniela Aránguiz sobre Maite Orsini

“Incluso en Estados Unidos en el mes de diciembre, Jorge se metía a la piscina de noche para hacer videollamadas y yo no sabía en ese momento que era ella y después supe por ella misma que me reenvió las fotos que Jorge le mandaba”, comentó Aránguiz.

De igual forma, Daniela discutió una de las acusaciones que hizo en contra de Maite Orsini, es que la parlamentaria agredió a sus hijos. “Un maltrato psicológico verbal. Yo no voy a aceptar nunca que alguien haga algo que yo nunca he sido… hay muchas denuncias por vulneración, no hay una, hay varias”, aseguró.