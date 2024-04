Eminem rompió el Draft de la NFL y anunció su nuevo álbum

Eminem se convirtió en el personaje principal del Draft 2024 de la NFL, luego de que el cantante reveló que saldrá al mercado su nuevo álbum de estudio, que llevará el nombre “The Death of Slim Shady”.

Se tiene previsto que este disco salga el próximo verano, con el que marcará su regreso a la música, luego de que en 2020 lanzó Music to Be Murdered by.

Eminem sorprende a sus fans en el Draft de la NFL y anuncia nuevo álbum

Con esta nueva producción, Eminem marcará el regreso de su icónico alter ego, Slim Shady. Recordemos que este personaje estuvo presente en sus inicios, por lo que ha sido parte fundamental para que el cantante explote sus temáticas más obscuras y controvertidas.

THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE). Summer 2024. https://t.co/J3F45PQDLx pic.twitter.com/tdJ4d4PzV0 — Marshall Mathers (@Eminem) April 26, 2024

Aunque, el nombre de este álbum parece que será el que le de fin a este tramo de su carrera. Una metáfora le podría dar un giro a lo que los fanáticos esperan de este trabajo.

“The Death Of Slim Shady” será el título de esta nueva producción

Poco después de que apareció en el Draft 2024 de la NFL, el trailer de la producción se publicó en internet. En él, se ve a un reportero discutiendo con Eminem, sobre la muerte de Slim Shady.

“A través de sus complejas y a menudo criticadas rimas, el antihéroe conocido como Slim Shady no ha tenido escasez de enemigos”, comenta el cantante.

Mientras que el reportero que protagoniza este pequeño clip, menciona: “Las mismas letras groseras y payasadas controvertidas pueden haber llevado finalmente a su desaparición. Acompáñame mientras recreamos los eventos que llevaron al asesinato de Slim Shady”, sentencia.