“Estaba en éxtasis y con una sonrisa de oreja a oreja”: Ale Valle criticó a Mónica Rincón por entrevista a ministra de Javier Milei

La periodista Alejandra Valle es conocida por decir lo que piensa casi sin ningún filtro, y en esta ocasión se lanzó en contra de una de sus colegas, Mónica Rincón, esto por la entrevista que realizó a Patricia Bullrich, la ministra del presidente argentino, Javier Milei.

En una nueva edición del programa radial “La Voz de los que sobran”, la exrostro de televisión aseguró que la representante trasandina solamente vino a nuestro país para defender las posturas del Jefe de Estado mientras se encontraba en el evento de ENADE.

“¿A qué vino Patricia Bullrich? A pasearse por todos los programas”, disparó la panelista al inicio de su descargo.

En esa línea, afirmó que la única intención de Bullrich era “defender las políticas de Milei y viene también semi a dar cara por esto del Hezbollah que dijo y que tapó diciendo que van a permitir la extradición de Apablaza, que fue parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asesinato de Jaime Guzmán, eso es lo que vino a decir a Chile”.

¿Qué dijo sobre Mónica Rincón?

Aunque no solamente se fue en contra de la ministra argentina, puesto que Ale apuntó a la periodista encargada del espacio televisivo.

“Yo vi CNN, en donde Mónica Rincón estaba en éxtasis y decía con una sonrisa de oreja a oreja: ‘Esta es la primera entrevista que da Patricia Bullrich en nuestro país’, para no preguntarle por qué el Ejecutivo es el que va a mandar a Apablaza a Chile y si es el Poder Judicial”, manifestó, intentando imitar la voz de la periodista.

Según el análisis de Valle, “en un país donde supuestamente existe democracia, el que tiene que decidir si extradita a Apablaza a Chile o no. Entonces,salió la ministra Camila Vallejo y dijo ‘esto no tiene ninguna novedad’, o sea, aquí no hay nada, si no es el Ejecutivo el que decide, por ende ahí hay ideología y no sólo economía”, sentenció en su programa.