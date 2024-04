Javiera impresiona al presentar a su pololo durante cena familiar en “Juego de Ilusiones”

Javiera Mardones pareciera ser una muchacha muy poco precedible, al menos en asuntos del corazón. El rol de Fernanda Finsterbusch en “Juego de Ilusiones” nunca deja de sorprender en lo relativo al amor.

Así al menos quedó de manifiesto en el avance del capítulo 327 de la teleserie diurna de Mega, que se emitirá el próximo lunes 29 de abril, en el cual la hija menor de Julián impresiona al presentar a su nueva pareja, luego de sufrir por la imposibilidad de retomar su relación con Joaquín.

Cabe recordar que la estudiante de veterinaria tomó hace unos meses la decisión de abandonar al nieto de Irene luego de que él golpeara ferozmente a su padre, para después comenzar un romance con Lucas.

No obstante, lo que la muchacha desconocía era que el detective había llegado a un acuerdo con Julián Mardones para acercarse a ella y seducirla, y de esta forma alejarla de Joaquín. El personaje de Julio Milostich siempre consideró, así como que no tuvo problemas en manifestarlo, que el hijo de Susana no estaba a la altura de su hija menor.

Hace algunas semanas en “Juego de Ilusiones” Javiera se entera de este trasfondo de Lucas, por lo que entiende que, en realidad, nunca olvidó a Joaquín y, de hecho, lo buscó.

Pero el padre del joven, Rodolfo Millán, se opuso terminantemente a este romance, llegando al punto incluso de señalarle a Julián que no quería ver a su hija cerca de Joaquín.

“Con mi pololo nos atrasamos”

En este escenario, impresionó que Javiera apareciera en la cena familiar con nuevo pololo, en las imágenes del adelanto del próximo capítulo.

Y este nuevo novio no es nada más ni nada menos que Lucas, el exdetective que la engañó pactando a escondidas con su padre, quien- en apareciencia- logró que la joven la perdonara, para así retomar la relación que mantuvieron hace un tiempo.

El rol de Fernanda Finsterbusch arriba a la mansión Mardonez Nazir durante la cena familiar acompañada del exfuncionario policial y se disculpa por la hora. “Con mi pololo nos atrasamos”, señala de entrada.

La decisión de la hija menor de Mariana sorprendió a los comensales de la cena como a los televidentes, quienes no entienden qué pretende con este repentino cambio de actitud o cuáles son sus intenciones con Lucas.