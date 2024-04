Kel Calderón ha recibido ofertas para ingresar a varios realities y explica por qué las rechaza

Sorprende que un rostro tan mediático como Kel Calderón no haya participado en un reality show. No osbtante, ella misma asegura que ofertas para ingresar a estos encierros no le han faltado.

La influencer reconoce que “me han ofrecido muchísimas veces participar. Los encuentro entretenidos”. En este sentido, Kel señala que “soy muy fan de ver televisión chilena”.

“Me gustan los matinales, me gustan las noticias, me gustan mucho los programas Prime”, enumera respecto de sus preferencias en la pantalla chica, en conversación con Página 7.

“Tengo una personalidad muy fuerte”

Pero hace una diferencia en su análisis al comentar el regreso de los realities, con nombres como “Gran Hermano”, “Tierra Brava” y, en estos momentos, “¿Ganar o Servir?”, de Canal 13.

“Los realities los encuentro muy entretenidos. Creo que cuando uno tiene un día denso, lo mejor es llegar a ver televisión y relajarte y ver, no sé, problemas ajenos”, indicó la hija de Raquel Argandoña.

En este sentido, reconoció que “me han ofrecido entrar a realities, pero creo que tengo una personalidad muy fuerte y creo que me iría muy mal, pero independiente de eso disfruto mucho viéndolos”.

Sobre los programas de los cuales ha recibido ofertas para ingresar, la egresada de Derecho precisó que “muchos. ‘Año 0′, ‘Gran Hermano’, ‘Tierra Brava’… millones, muchos. Pero creo que estoy en una etapa mía, en donde me gustaría hacer otras cosas”.

“Recién me estoy titulando, entonces me encantaría explorar el área del Derecho y estoy muy contenta con la pega que estoy haciendo en redes sociales”, explicó Kel.

Ahora bien, acerca de si aceptaría la invitación para participar en un programa de cocina, Kel fue contestó con tanta sinceridad como sentido del humor.

“Sería muy gracioso porque no cocino nada, cocino pésimo y tengo un pololo (Renzo Tissinetti) que es chef, lo que solo hace que se note más lo mal que yo cocino”, comentó entre risas.