Lucila Vit comentó su relación con Rafa Olarra: “Siento un apoyo muy importante al lado mío”

En una conversación franca e íntima, Lucila Vit sinceró sus emociones hacia Rafael Olarra, con quien está casada desde hace más de tres años y con quien tiene una hija en común: Agustina.

La personal trainer abrió su corazón compartiendo con los comensales de “La Divina Comida”, en un episodio que Chilevisión emitirá este sábado 27 de abril, en horario prime.

De acuerdo con el adelanto del programa que fue entregado a Publimetro, la argentina se siente muy contenta y satisfecha en su relación con el exfutbolista.

“Me siento en una etapa que estoy tranquila”

“Que llegara el Rafa a mi vida fue como al fin encontré la paz, al fin encontré lo que tanto busqué”, señaló de entrada Lucila.

“Porque al final uno se siente enamorado, se piensa que está enamorado, pero se enamora de algo que no tiene por qué doler, el amor es otra cosa”, añadió.

“Entonces hoy me siento en una etapa que estoy tranquila, siento un apoyo muy importante al lado mío, cosa que no había vivido antes”, sinceró la trasandina.

Claudia Conserva le consulta a Lucila por los hijos de Olarra de su matrimonio anterior, acerca si le ha resultado fluida la convivencia con ellos, pues este es un asunto que a veces incomoda en ciertas parejas.

“Desde el día que los conocí para mí me hicieron todo muy fácil, sobre todo el Rafita, que no es tan independiente, porque es muy chiquito todavía, para mí es como un hijo más, o sea lo quiero muchísimo, lo amo”, asegura la comunicadora.

Cabe señalar que Agustina, la hija de Lucila Vit junto al exdeportista, cumplió a inicios de abril dos años. La argentina ha declarado que su vida ha cobrado real sentido con la llegada de su pequeña y, hasta el momento, única hija.

Sobre la experiencia de la maternidad, la personal trainer señaló hace unos días que “lo disfruté desde que me enteré de que estaba embarazada. Tiene sus cosas maravillosas y sobrenaturales. Es un amor que no se siente hasta que eres madre. Es un mundo nuevo donde hay cosas que no te cuentan”.