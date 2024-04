“Necesito salir y ser yo”: Faloon Larraguibel explicó por qué decidió entrar a “¿Ganar o Servir?” tras complicado momento personal

Faloon Larraguibel tuvo un momento de sinceridad en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que la expanelista de Zona Latina habló con detalles sobre sus sentimientos y qué cosas la llevaron a tomar la decisión de entrar al encierro.

Cabe recordar que durante marzo de este año, Faloon vivió una compleja situación con su expareja ,Jean Paul Pineda, tras denunciarlo por violencia intrafamiliar.

En contexto, es donde la comunicadora le contó un poco de su vida al participante recién llegado llamado Austin, con quien se sinceró sobre su historia de agresión y también le reveló cómo llegó a estar interesada en entrar al reality de Canal 13 y renunciar a su carrera en la pantalla chica.

“Desde el año pasado he pasado un período súper duro, primero con un choque donde casi me maté, y después con mi ex marido. Por eso dije ‘necesito salir y ser yo’. Yo decía ¿qué va a pensar la gente de mí si me ven en un bar tomando con amigas teniendo tres hijos? Me perdí, no era mujer, no era Faloon, era mamá”, aseguró la influencer.

“Me dejé mucho de lado, estaba preocupada de muchas otras personas y me dejé al final. A eso vine en verdad, a estar un poco desconectada, tranquila, a pensar y reflexionar todo lo que ha pasado, porque fueron una cosa tras otra. Estoy viviendo un día a la vez y cag… de miedo”, confesó Faloon a su compañero.

Austin la tranquilizó y le dio un abrazo afectuoso: “Eso se le llama salir de la zona de confort”, le comentó el peruano.

Acto seguido, la exchica “Yingo” fue donde Gala Caldirola y bromeó sobre la relación que tiene con el nuevo chico: “Amiga, ya cayó en mis redes. Ya lo tengo listo, pero no para ti, para mí”, les dijo a sus compañeras. Luego, reconoció que el peruano “es hermoso”.