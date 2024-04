“Ojalá que le dure harto ser señora”: El enojo de Mariela Sotomayor que terminó en llanto y en una fuerte discusión

Tras la competencia individual de mujeres en “¿Ganar o Servir?”, Mariela Sotomayor protagonizó una de las primeras peleas dentro de la casa luego de que Cindy Nahuelcoy le quitara su condición de señora.

Todo comenzó cuando la exárbitra tuvo que elegir a una de sus compañeras del equipo contrario para cambiar de rol, esto por haber obtenido el segundo lugar en la prueba. Este hecho molestó a la expanelista de farándula, quien aseguró que era “injusto” puesto que ella había ganado el derecho luchando en el juego grupal.

Eso sí, la polémica no quedó ahí, puesto que mientras iban camino de vuelta a la casa, Mariela siguió reclamando contra la decisión, mientras Gala intentaba ayudarla, la periodista lloró amargamente en el baño.

“Lo encuentro injusto porque a mí me costaba mucho más que a todas. Tengan consideración por un segundo. Me dio lata porque en mi vida me he tirado un piquero, estoy haciendo h… que nunca he hecho. Me sentí mal porque me costó mucho”, reclamó entre lágrimas, y tuvo que ser consolada por Botota Fox y por Luis Mateucci.

“Ojalá que le dure harto ser Señora. Tú no sabes cómo soy cuando me emputezco, estoy emputecida. Una persona deportista entiende cuando una persona no deportista da su mejor esfuerzo, y no se inclina por la injusticia”, dijo la periodista, quejándose mientras se vestía.

Por su parte, Cindy quiso hacer las pases con Mariela y la exPrimer Plano la hizo callar: “Yo estoy conversando con Oriana y Gala, no contigo. No me hables por favor”, le manifestó rudamente a la exguardameta.

Luego, llegó Amanda y amonestó a Mariela por sus reclamos. “Las reglas de juego no las ponen los participantes”, afirmó la institutriz, asegurando que les advirtió que algo así podía pasar.

Las disculpas de Mariela

Más tarde, en la cena junto a los sirvientes y ya habiendo pasado un rato desde la pelea, Mariela volvió a hablar sobre lo ocurrido. “A esta mina la detesto en este momento, la quiero matar, pero se me va a pasar”, confesó y volvió a llorar, siendo consolada por todos los sirvientes, quienes le decían que ya pasó y que siguiera adelante.

En ese momento entró Cindy a escena puesto que le llevó comida a sus compañeros de equipo y Mariela aprovechó para hablar con ella, ahora de forma más pacífica.

“No es nada contigo. Me lo tomé muy personal porque competir es algo que nunca había hecho. Creo que eres una mina a toda r…”, le expresó y se abrazaron.