“Para poder disfrutar la hue...”: Fabrizio Copano reveló la condición que deben cumplir para poder verlo en un reality

Fabrizio Copano estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “Sin Editar”, el programa conducido por Pamela Díaz. En el show de YouTube, el humorista se refirió a vida personal y sus actuales proyectos en televisión, de pasada habló sobre la posibilidad de ser parte de un reality tales como “Gran Hermano” o “¿Ganar o Servir?”.

En este contexto, es donde el comediante reveló un aspecto desconocido de su personalidad: “Creo, aunque no tengo ninguna seguridad, que tengo un poco de fobia social; me da un poco de nervio, me carga grabarme”, confesó de entrada.

“¿O sea que tú jamás podrías entrar a un reality?”, le preguntó “La Fiera”. A lo que Fabrizio descartó inmediatamente la idea. “No, no, lo haría muy mal”, le contestó.

“Yo creo que, primero, tendría que estar muy drogado, drogadísimo”, planteó en tono de broma, sobre qué condiciones deberían cumplirse para poder aguantar este formato donde siempre se tiene que compartir con un grupo de desconocidos.

“Tendría que estar con las pupilas así”, detalló, dando a entender que estas tendrían que estar completamente dilatadas, “para poder disfrutar la hueá. Tendría que estar hecho mierda, sentado, medio babeando”, expresó el comediante.

Según él esta podría ser la forma para que sus supuestos compañeros de encierro puedan encontrarlo más agradable. “Y claro todos dirían: ‘qué simpático este ser humano’”.

No obstante, “no me acordaría de nada, saldría de la hueá sin ningún recuerdo”, advirtió Copano.

Una persona de pocos amigos

En relación a esta parte de su personalidad, Fabrizio confidenció que “me costaría mucho interactuar, hacer amigos”.

“¿Eres poco sociable?”, preguntó la exchica reality.

“Me cuesta, tengo muy buenos amigos de mucho tiempo; ahora cuando vengo, me he dado cuenta que tengo más amigos de los que creía, pero casi los mismo desde hace veinte años”, dijo, para luego nombre a algunos de sus amigos que son parte del mundo del espectáculo, entre ellos Pedro Ruminot, Sergio Freire, Felipe Avello, Luis Slimming y Paloma Salas.