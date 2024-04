“Puros hits”: baterista de Los Tres asegura que los cuatro conciertos de la banda en Santiago serán un “karaoke constante”

Como un “karaoke constante” calificó el baterista de Los Tres, Francisco “Pancho” Molina, los cuatro conciertos que la banda nacional ofrecerá este fin de mes e inicio de mayo en el Movistar Arena, un espectáculo que el artista asegura tendrá entre “25 y 30 canciones”, y donde el público disfrutará de “puros hits”.

PUBLICIDAD

Y es que la “Revuelta” de la agrupación chilena en el recinto ubicado en la comuna de Santiago promete ser un espectáculo donde revisitarán aquellos éxitos que los convirtieron en una de las bandas más relevantes de la historia musical del país.

La promesa de Los Tres

“Esto va a estar buenísimo, porque Los Tres siempre ha sido una banda que se caracteriza porque mientras más toca, mejor suena. Así que, como ahora tenemos cuatro shows seguidos, no te puedo decir, no me puedo ni imaginar cómo va a estar sonando el cuarto, así que estoy muy expectante con eso”, augura Molina respecto de los recitales que ofrecerán a estadio lleno este sábado, el domingo 28, martes 30 y miércoles 1 de mayo.

Recomendado

Para dar fe de ello, el baterista de Los Tres asegura en conversación con hoyxhoy.cl que “vamos a hacer un setlist que está basado en puros hits, alrededor de 25 y 30 canciones, creo”.

“(Estará) súper bueno, porque la gente conoce esos temas, la generación nueva los canta a todo ritmo, todo el tiempo, es como un karaoke constante”, afirma Pancho, quien señala que “todo lo que hacen Los Tres es bastante eléctrico, su música y sus hits. Así que eso, es un setlist cargado de hits”.

“El público nos ayudó mucho a compenetrarnos en la música y nos daba de vuelta toda una energía maravillosa y nos tenía tocando de muy buena forma. Así que esperamos también ahí un reencuentro”, agregó el artista, quien reconoce su ansiedad por volver a tocar junto a sus legendarios compañeros.

Esto va a estar buenísimo, porque Los Tres siempre ha sido una banda que se caracteriza porque mientras más toca, mejor suena — Francisco Molina

“Después de 24 años de no haber visto a Ángel (Parra), Álvaro (Henríquez) y Titae (Lindl), esto ha sido fantástico para mí, realmente maravilloso. Estoy lleno de gratitud por la posibilidad de tocar con ellos de nuevo las canciones que trabajamos con tanto cariño, con tanto esfuerzo durante muchos años”, dijo el músico, quien tampoco olvida el gran apoyo recibido de parte de los fanáticos de la agrupación para revisitar su historia artística.

“Ellos son finalmente los que me recordaron lo importante que son Los Tres para este país, lo importante que es para ellos escucharlos y también me he dado cuenta cómo Los Tres han trascendido generaciones a través de las familias, del papá que escuchaba la música, que se la pasa a los hijos y hasta a los nietos, así que es maravilloso”, finalizó.