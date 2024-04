“Toda la enfermedad”: Claudia Conserva revela que durante su tratamiento de cáncer se inspiró en un personaje de Vikingos

Claudia Conserva es una de las cuatro figuras invitadas al próximo capítulo de “La divina comida”, de CHV, donde la figura de TV+ revelará otro desconocido episodio de su tratamiento contra el cáncer de mama.

Será este sábado (inmediatamente después de finalizado el noticiario central de la señal telvisiva) cuando la animadora sorprenda a la argentina Lucila Vit, el parlamentario Andrés Celis y el actor Lucas Maffei, los demás invitados al programa de cocina, con su particular forma de afrontar su enfermedad.

Yo me ponía tatuajes, el Pollo me miraba y me decía: ‘Claudia, por favor’. — Claudia Conserva

La inspiración de Claudia Conserva

“Cuesta entenderlo, pero a mí me pasó que me acosté después del diagnóstico muy desolada, muy triste, y no me preguntes por qué, pero me desperté y le dije al Pollo (Valdivia, su esposo): ‘Soy Lagherta’, de la serie Vikingos”, contará Conserva según pudo averiguar publimetro.cl.

Tal confesión sorprenderá a Vit, quien en medio del relato de Conserva le preguntará respecto de la reacción que tuvo su marido al enterarse de su inspiración para afrontar su tratamiento médico.

“Él no entendía nada, y a mis hijos les dije: ‘Díganme Lagherta’. Entonces, yo enfrenté toda la enfermedad como vikinga, pero me iba en volá”, sinceró la animadora, quien llegó a tal extremo en su personificación del personaje (interpretado por la actriz canadiense Katheryn Winnick) que hasta se hizo tatuajes y postizos de trenzas para ir a sus quimios.

“Yo me ponía tatuajes, el Pollo me miraba y me decía: ‘Claudia, por favor’. Que vergüenza, así los médicos todos me miraban raro. Yo iba toda tatuada con postizos de trenzas, y me ponía los audífonos, y escuchaba la música de Vikingos, una música súper violenta, toda concentrada en todas las quimios”, contará.

“Fue una experiencia súper loca, me encantó haber sido vikinga y haber sido Lagherta”, dirá la conductora, quien en el programa de CHV también recordará cómo se enteró de su cáncer y el impacto que tuvo en ella y su familia.

“Nunca dimensioné lo que era tener cáncer y yo más de alguna vez entrevisté mujeres con cáncer, y como que uno le dice ‘fuerza amiga, que te vaya bien, ánimo, todo va a salir bien’, y te vas, empatizas en ese minuto, pero yo no cachaba lo que era tener cáncer”.