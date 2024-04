Daniela Aránguiz reveló el origen de su video tocando el ukelele: “Uno de mis hijos me graba y todos se morían de la risa”

Uno de los temas más livianos que fueron discutidos durante la entrevista de Daniela Aránguiz en el estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, fue el video que ella subió a sus redes sociales en forma de burla a la diputada Maite Orsini.

PUBLICIDAD

La “Cara de cuica” se grabó tocando el ukelele haciendo alusión a la entrevista de Jorge Valdivia, quien señaló que le gusta ver a su actual pareja tocando dicho instrumento.

En el video, Aránguiz comienza cantando: “Adiós Tía Paty, adiós Tía Lela”, y luego añadió: “tomemos una piscolita, fumemos una cosita, vamo’ a cantar pa’ la once aquí”, todo esto con una botella de pisco en la mano mientras cantaba y reía.

Recomendado

Una humorada en un ambiente familiar

Al ser consultada por este episodio por el animador Julio César Rodríguez, la panelista de “Sígueme” señaló que esto se dio en un ambiente familiar mientras estaban en la cocina y un familiar leyó el extracto sobre el ukelele. “Siento que los ambientes están con tanta presión, con tanto dolor...”, partió señalando.

Ella mencionó que sus hijos comenzaron a cuestionar el comportamiento de su padre, y le decían cosas como por ejemplo: “Cómo habla esto de esta persona y a mi mamá la destruye, de mi mamá nunca estuvo enamorado...”.

“Por todas esas preguntas, yo trato de tomar de eso algo para que se rían y que ese recuerdo que, quizás pueda ser doloroso, sea un recuerdo chistoso. Yo siempre he dicho que poner una risa encima de la desgracia que estás viviendo, te cambia la perspectiva de las cosas”, continuó.

“Yo llevaba una hora (tocando con el ukelele) y uno de mis hijos me graba y todos se morían de la risa”, añadió Daniela, quien recibió el video de uno de sus hijos, lo encontró chistoso y decidió subirlo a sus historias de Instagram.

“Era todo en tema de risa, en la cocina de mi casa, cenando, muriéndonos de la risa. Sin querer dañar a nadie, sin querer burlarme de nadie, lo encontré chistoso”, señaló.

Rodríguez le preguntó si es que no cree que esto la perjudica a la larga, debido a que la gente no pensaría que fue una humorada familiar con sus hijos. “Yo lo encontré chistoso, tengo una comunicación muy grande con mis seguidores, interactúo mucho. Lo encontré chistoso y lo subí (...) me río de mi misma”, cerró.