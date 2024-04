“En una de esas me va bien y facturo”: Zapallito Italiano debutó en Arsmate y ya subió su primera foto

Anita María Muñoz, más conocida como “Zapallito Italiano”, dio un audaz paso en su carrera al incursionar recientemente en la plataforma chilena de contenido exclusivo, Arsmate. La exconcursante de Top Chef VIP, reconocida por su carisma y su humor, sorprendió a sus seguidores al abrirse una cuenta en esta plataforma, donde los creadores de contenido tienen la oportunidad de monetizar su material a través de suscripciones de pago.

En un comunicado a través de su cuenta de Instagram, Zapallito Italiano compartió el enlace directo a su perfil en Arsmate, acompañado de un mensaje que señalaba: “Ya era hora, me animé”. Esta decisión, según lo revelado por la propia bailarina, había sido contemplada desde hace tiempo, pero finalmente se decidió a dar el paso. “¿Por qué tengo que esperar a ser vieja para hacerlo?”, reflexionó la artista en una entrevista exclusiva con Página 7.

Con un sentido del humor característico, Zapallito Italiano expresó sus expectativas con respecto a esta nueva aventura: “La idea es vivir la experiencia ahora, en una de esas me va bien y facturo para la vejez”. Además, hizo hincapié en la diversidad corporal y la aceptación de uno mismo al afirmar: “Todos los cuerpos son distintos, somos imperfectos, así que un cuerpo más...”.

Pese a que Ana María Muñoz ya era recordada por su pasado en la TV, este año, su popularidad aumentó aún más luego de ser parte del programa de cocina Top Chef VIP Chile, lo que sin duda le ha jugado a favor. “Haber salido en la tele, que la gente me quiera, creo que suma para esto. Algún suscriptor querrá ver este cuerpo”, bromeó la bailarina, reconociendo el impacto positivo que su fama puede tener en su incursión en Arsmate.

Respecto a lo que se podrá ver en su página, Zapallito confesó: “Es un cuerpo real, con sus cicatrices, con sus operaciones tratando de arreglarlo”.

Aunque recién está familiarizándose con la plataforma, Zapallito Italiano ya ha compartido su primera foto. “Ya subí una foto bien bonita. Tengo que ver bien cómo se cobra, que es lo importante. La idea es poder generar ingresos con esto”, explicó la bailarina.

Finalmente, la artista compartió cómo reaccionaron sus hijos, Fabricio y Francisca, al enterarse de su incursión en Arsmate. “Se los comenté y altiro me dijeron que sí, que lo hiciera, que era mi cuerpo. Tengo hijos muy resueltos que no tienen trancas con los cuerpos ajenos. Me entregaron todo su apoyo”, concluyó la orgullosa madre.