“¿Ganar o servir?”: Aseguran que una pelea entre dos fuertes competidores llegó a los golpes y terminó con la salida de uno de ellos

Un rumor corre en el mundo del espectáculo que asegura que dos fuertes competidores del reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, tuvieron un conflicto, el cual escaló a tal nivel que llegó a las manos. ¿Los protagonistas? Los exfinalistas de “Tierra Brava”: Luis Mateucci y Fabio Agostini.

El argentino que perdió la final ante el español ingresó al nuevo programa del 13 semanas antes de su competencia final del reality anterior. Y, de acuerdo a las filtraciones, el ganador de “Tierra Brava” ingresó hace unos días a “¿Ganar o servir?” en tiempo real, vale recordar que el programa lleva alrededor de tres semanas de desfase.

La pelea entre Agostini y Mateucci

Este reencuentro había tenido sus asperezas, es más llegó a las manos. El portal de farándula Infama, que ha estado detrás de las filtraciones del reality, incluido la primera pelea que tuvo Oriana Marzoli con Gala Caldirola tras su conversación con Fran Maira, fue quien informó de esta noticia.

“¿Recuerdan este episodio de ‘Tierra Brava’ donde Luis le escupe la Nutella a Fabio y después Fabio come de ella sin saber lo que hizo Luis? En este nuevo reality a Fabio le tocó ser sirviente de Luis, y le pagó con la misma moneda cuando le tocó servirle”, escribieron en sus historias de Instagram

“Lo que provocó que se formara una discusión que llegó a los golpes cuando Fabio le comentó que había tenido buena onda con Daniela Aránguiz estos últimos días”, cerró Infama.

A las horas, el mismo medio citado señaló que la producción decidió expulsar a Fabio Agostini después de este conflicto.

El coqueteo de Fabio Agostini

Durante esta semana, la panelista de “Sígueme” reveló en el programa de TV+ que ella fue “joteada” por Agostini. “Cuando estaba en el reality veía una tensión de Fabio conmigo. Cada vez que estaba sin Luis (Mateucci), se me acercaba”, comentó de entrada. De hecho, Aránguiz aseguró que “a Luis le dieron unas pataletas de celos, pero terrible. Estoy hablando de 1,93 metros de hombre, con así unas piernas”.

“Siempre pensé que teníamos como una onda, pero miraditas, nunca nos dijimos nada. Una vez sí me agarró en brazos cuando me lesioné y me dijo que era linda, que no sé qué. De caballero, nunca lo vi con otros ojos”, aclaró.

Aránguiz compartió el inesperado mensaje que recibió del ganador del encierro. “Danielita, qué te voy a decir, ahora que ya te diste cuenta de que estuviste saliendo con un gilipollas, con el Mateucci”, lanzó el hispano sobre su expareja, con quien no se llevaba nada bien dentro del encierro.

“Lo mejor que te hayas dado cuenta de la clase de persona que es, así ya estás libre y no sigues perdiendo el tiempo con él”, le comentó en el audio. Aunque no solamente se lanzó en contra de Luis Mateucci, sino que el galán español también la invitó a una romántica salida.

“Ahora que estás solterita, nos llevamos mucho mejor y estamos hablando bastante, pues una noche te invito a cenar. Y así nos conocemos mejor, que estar hablando acá por el chat. Así que bueno, ahí te la dejo. Te mando un beso”, cerró.