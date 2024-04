“Ha sido un amor, una suegra increíble”: Guarén llenó de flores a Ivette Vergara, la madre de su pololo Nicolás Solabarrieta

Una de las invitadas del último capítulo de “Podemos Hablar” fue la influencer y chica reality, Valentina Torres más conocida como Guarén. Durante su paso, inevitablemente le preguntaron por Nicolás Solabarrieta, su actual pareja, que resulta ser el hijo de dos pesos pesados de la televisión, Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

El animador prefació su consulta sobre sus suegros señalando que la generación de Valentina casi ya no ve televisión ni conoce a los personajes de la pantalla chica, pero de igual forma, Ivette y Fernando son dos reconocidos comunicadores. “¿Cómo fue conocerlos?”, preguntó Julio César Rodríguez.

“Terrible, cuando entró Nicolás, yo no tenía idea quién era él y todos decían ‘es el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta’ y yo decía ‘¿quiénes son?’. Nunca vi tele, así que prácticamente vivía debajo de la tierra”, partió contando.

“Pamela Díaz tirándome miedo diciendo ‘oye, la Ivette es brígida, cuidado con Ivette que es así’. Mentira, conmigo ha sido un amor, una suegra increíble”, declaró Guarén sobre su suegra.

Su relación con sus suegros

Torres procedió a contar sobre la primera vez que conoció a los padres de Nicolás, y le causaba inseguridad la opinión de sus suegros sobre ella tras verla en el reality. “Me vieron un mes y medio con su hijo allá adentro, prácticamente todos los días acostada con el hijo, agarrándomelo a besos, no me podía hacer la normal ahora”, comentó. Ella estaba especialmente preocupada por su mamá, ya que pensaba que Fernando no le importaba tanto.

Su excompañera de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz, echó al agua a su amiga y dijo que fue testigo de un apasionado beso cuando Valentina tenía torta en su cara, y Nicolás comenzó a lamerle el rostro. De igual forma, le prestó ropa diciendo que los papás vieron que Guarén cuidó a su hijo cuando él se encontraba enfermo.

“Llegué ese día a la casa, y como ellos ya me habían visto en la televisión en todas, dije ‘bueno’. Ellos estaban sentados en el sillón y lo primero que hago, no sé por qué soy así, me saqué los zapatos y me senté en la alfombra. Tirada en el suelo y ellos mirándome, yo estaba como un guarén de verdad”, reveló.

“Fui yo nomás, yo tampoco sabía que eran famosos. Nunca había visto a Ivette ni Fernando en la televisión, tampoco los he buscado para ver qué han hecho”, agregó. Valentina Torres comentó que primero entró en más confianza con Ivette, pero rescató lo amoroso que ha sido Fernando con ella.