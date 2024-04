“No me esperaba tanta traición”: Daniela Aránguiz expresó su dolor tras enterarse que su exsuegra será testigo en demanda en su contra

Este viernes por la noche, se emitió la esperada entrevista de Daniela Aránguiz en “Podemos Hablar”, la mujer que se encuentra en el ojo del huracán farandulero. La panelista de “Sígueme” está siendo demandada por Maite Orsini, la actual novia de su expareja, Jorge Valdivia, por injurias.

Ella fue consultada sobre un sorprendente hecho que se dio a conocer junto a los papeles de la demanda, la madre de Jorge Valdivia y su exsuegra, Elizabeth Toro, es una de las testigos que citó la parlamentaria en su cruzada en contra de Aránguiz.

“Lo que más me duele de esta demanda, lo quiero decir públicamente, que el testigo de Maite sea mi suegra. Eso es lo más doloroso de toda esta demanda”, partió comentando. “La testigo de Maite es mi suegra, la que muchas veces invité a viajar con nosotros para las vacaciones”, agregó.

El dolor de Daniela

“A la que muchas veces regalé cirugías plásticas, la que muchas veces la tuve en mi casa por semanas porque estaba muy sola, y le tenía un cariño gigante. La última conversación que tuve con ella fue para darle las gracias y decirle ‘gracias porque estas vacaciones, si tú no hubieses estado con mis hijos, hubiesen estado muy solos. Te doy gracias por hacerles un plato de comida, por cuidarlos en las vacaciones que le correspondían al papá con ellos’”, continuó Daniela.

“Me duele porque no me lo esperaba, no me esperaba tanta traición junta. Lo de la demanda lo que más me duele es eso. No me interesa que ella (Maite Orisni) me demande cinco, diez, quince veces porque gracias a Dios tengo un muy buen abogado que es Claudio Rojas”

“Si tengo que estar en frente de un Tribunal y darme todo el tiempo del mundo para explicar cada palabra de los mails, lo voy a hacer”, cerró Daniela Aránguiz.