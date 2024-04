“Sería maravilloso”: Históricos exintegrantes de “Primer Plano” opinaron sobre el deseo de la gente que vuelva el estelar

Abril se ha caracterizado por dos potentes escándalos faranduleros: la infidelidad de Francisco Kaminski a Carla Jara tras empezar una relación con Camila Andrade; y la demanda en contra de Daniela Aránguiz por injurias cometida por la diputada Maite Orsini, y actual pareja de Jorge Valdivia.

Estos eventos que llegaron a ser sumamente comentados en redes sociales, y acapararon considerables porciones del tiempo de matinales, despertaron el clamor de la gente que pide a gritos la vuelta del icónico estelar de farándula de Chilevisión, “Primer Plano”.

La opinión de los ex “Primer Plano”

En el programa de espectáculos de Zona Latina, “Que te lo digo” hablaron con históricos exintegrantes del difunto espacio de farándula, y les consultaron sobre su opinión acerca de un posible regreso de “Primer Plano”.

La gran exanimadora del programa, Fran García-Huidobro, mejor conocida como la “Dama de hierro”, entregó su parecer sobre este deseo de las personas. “No tengo mayor información (sobre un posible regreso de ‘Primer Plano’), pero sería maravilloso”, declaró.

Por otra parte, la expanelista Carola Julio, quien fue objeto de burlas en el polémico video prohibido de los exintegrantes del programa, también se pronunció: “yo feliz. Ya nada es tan sorprendente como lo que ve día a día, encuentran cabezas, mataron, descuartizaron, gente que entierra sobre las casas. La farándula de ayer no es nada con respecto a lo que pasa hoy”.

¿Volvería Jordi?

Finalmente, el fotógrafo Jordi Castell habló sobre una posible vuelta de ‘PP’. “Si se trata de fortalecer la industria, darle trabajo a más gente, incluida las celebridades, los chicos reality, y toda famosilandia que por goteo a todos nos dan contenido. Esto es una espiral de bonanza y prosperidad”, comenzó.

“A mí me parece fantástico, no sólo que vuelva ‘Primer Plano’, sino que ojalá hayan más plataformas de periodismo de farándula. Históricamente el periodismo de farándula ha sido visto en menos, pero es lo más rentable que hay y es poco dañino, poco pretencioso, tiene puras cosas buenas para seguir abriendo camino”, agregó.

Sin embargo, Jordi no estaría interesado en volver a la farándula y repetirse el plato debido a que se encuentra bien cómo está. “En lo personal, creo que no. Los años me han puesto muy burgués y muy mediocre, no quiero trabajar tanto, no necesito trabajar tanto. No quiero abarcar más de lo que ya tengo, porque todo lo que tengo siento que es mucho y me hace inmensamente feliz”, continuó.

“Cualquier cosa que signifique tener que lidiar con gente que anda pegando codazos, o necesita mayor tiempo de pantalla. Lo pasé súper bien en el tiempo que fui y que estuve ahí, en este minuto estoy demasiado feliz en lo que estoy haciendo. Pero me da un súper buen augurio que lo estén proponiendo”, cerró.