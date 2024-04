“Voy a dejar a tus hijos sin papá”: Daniela Aránguiz reveló la fuerte amenaza de Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz fue la protagonista del nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, y es que la panelista de farándula reveló algunos detalles desconocidos sobre su antigua relación con Jorge Valdivia.

En el programa de CHV, la exparticipante de “Tierra Brava” reveló las reiteradas amenazas que recibió de parte del exfutbolista, en las cuales él aseguraba que atentaría contra su vida y que ella sería la culpable de esta situación.

“A mí se me amenazaba y se me sigue amenazando con el suicidio: ‘Me voy a matar, me voy a suicidar, vas a tener la culpa, vas a tener que vivir con la culpa toda la vida’”, confidenció en la conversación con Julio César Rodríguez.

“‘Si no vuelves conmigo, me voy a matar’. No quiero entrar en detalles, pero no es solamente una”, eran algunas de las palabras del Mago a Aránguiz.

La más reciente amenaza

Según las palabras de Daniela en el programa de CHV, la última amenaza ocurrió poco antes de que Maite Orsini presentara una querella en su contra.

“Voy a dejar a tus hijos sin papá, un día voy a amanecer muerto y vas a tener que vivir con esa culpa para toda la vida”, fue la más reciente advertencia del exfutbolista.

Acto seguido, Aránguiz recordó una de las tantas discusiones que tuvo con Valdivia, específicamente una que tuvo en el 2018, en un hotel de la comuna de Las Condes.

En esa ocasión, el exseleccionado de La Roja le envió un video desde arriba de una pasarela de Costanera Norte, “amenazando que se iba a tirar”.

“Carabineros pasa por ese lugar y ve a una persona arriba. Lo bajan y se lo llevan a una calle de al lado. Nadie me creía este discurso hasta que le tomaron las declaraciones correspondientes a Carabineros”, contó la exchica “Mekano”.