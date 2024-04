A 13 años del estreno de Game Of Thrones: Así lucen los protagonistas de la primera temporada

El 17 de abril del 2011, el primer episodio de Game of Thrones se estrenó, desencadenando un fenómeno cultural sin precedentes.

La serie cautivó a audiencias globales con su intrincada trama, personajes complejos y giros impactantes. Desde los salones de reyes hasta las murallas heladas del Norte, transportó a millones a un mundo de fantasía y política despiadada.

Con su producción impecable y narrativa envolvente, Game of Thrones trascendió el entretenimiento televisivo, generando debates apasionados y teorías interminables.

13 años después, su legado perdura en la memoria colectiva, recordándonos que “el invierno puede llegar en cualquier momento”.

A continuación mira como lucen los actores de esa temporada.

Protagonistas de la primera temporada de Game Of Thrones

Sean Bean (Eddard “Ned” Stark)

Continuó teniendo roles destacados en películas y series de televisión, incluyendo papeles en películas como “Mirror Mirror” y “Pixels”, así como en series como “Legends”.

Michelle Fairley (Catelyn Stark)

Siguió actuando en cine, televisión y teatro. Tuvo papeles notables en series como “24: Live Another Day” y “Resurrection”, y en películas como “Philomena” y “In the Heart of the Sea”.

Kit Harington (Jon Snow)

Se convirtió en uno de los actores más reconocidos gracias a su papel como Jon Snow. Luego de Game of Thrones, participó en películas como “Pompeya” y “Cómo entrenar a tu dragón 2″. También ha incursionado en el teatro.

Richard Madden (Robb Stark)

Continuó su carrera con papeles en películas como “Cenicienta” y “Rocketman”. Además, protagonizó la exitosa serie de televisión “Bodyguard”, por la cual recibió el Globo de Oro al Mejor Actor en una Serie Dramática.

Sophie Turner (Sansa Stark)

Se volvió aún más famosa gracias a su papel como Sansa Stark. Luego de Game of Thrones, interpretó a Jean Grey en la serie de películas de X-Men y protagonizó la serie de televisión “The Survive”.

Maisie Williams (Arya Stark)

Continuó su carrera en cine y televisión. Participó en películas como “The New Mutants” y “Early Man”, y protagonizó la serie “Two Weeks to Live”.

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark)

Después de Game of Thrones, continuó su carrera en la actuación y también se enfocó en sus estudios. Tuvo papeles en películas como “The Boxtrolls” y “Voyage of the Dawn Treader”.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Se convirtió en una estrella de renombre mundial gracias a su papel como Daenerys Targaryen. Después de Game of Thrones, protagonizó películas como “Solo: A Star Wars Story” y “Last Christmas”. También participó en producciones teatrales.