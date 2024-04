“Cuando viajen tengan cuidado”: Naya Fácil denunció fuerte episodio de acoso sexual que vivió en el metro de Francia

La famosa joven de las redes sociales, Naya Fácil, ha documentado todo su viaje por Europa, el cual embarcó hace aproximadamente dos semanas. Este domingo por la mañana en Francia, la joven fue víctima de un fuerte episodio de acoso sexual, el cual fue registrado por su amigo Tomi de “The Ellas Show”.

Él partió contando lo sucedido ya que Naya no se percató de todo el evento por estar durmiendo durante el viaje. “Acaba de pasar una huea terrible cuática en el metro. La Naya estaba durmiendo y de repente entra un hueón que la miraba fijo”, contó Tomi. La joven agregó que cuando despertó notó que su hermana, Tomi y la mamá de él estaban con una actitud extraña.

“Tomi me abría los ojos así como ‘reacciona, no sigas durmiendo’, pero yo no entendía nada y Tomi cachó todo lo que pasó”, continuó Naya.

El pertubador relato

Su amigo dijo que atinó a grabar al hombre para tener pruebas de lo acontecido. Ella aseguró que quedó impactada después de ver el registro. “Él estaba muy obsesionado mirando a la Naya fijamente. De repente, con la mano se empieza a frotar las partes íntimas y no paraba de mirar a Naya, pero era demasiado evidente”, comentó Tomi.

“Hueón menos mal el Tomi lo grabó al culiao, yo lo miro y yo pensé que me iba a atacar o algo. Nunca había visto a alguien que me miraba tan fijamente, y yo lo comienzo a mirar para que no te intimide, y noto que estaban todos asustados. Yo no entendía nada porque de verdad iba durmiendo”, afirmó Naya.

“Después de que vi el video que me mostró el Tomi quedé pa’ la caga. Hueón loco (...) Cuando viajen tengan cuidado por estos locos pitiados. No duerman si andan solas o si es tarde”, aconsejó la joven.

Acto seguido, Naya Fácil subió a sus historias el video que grabó su amigo el cual muestra claramente como un hombre comienza a frotarse por encima de los pantalones.

Naya relató en solitario lo sucedido y dijo que “nunca me había sentido acosada a ese nivel (...) Pero qué terrible este tema del acoso de los hombres culiaos. Hay tanto hueón enfermo afuera. Quiero decirle a todas las mujeres que se han sentido vulnerada que alcen la voz. De verdad que uno se siente tan intimidado”.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

