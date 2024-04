“Lamentablemente se transformó en una persona tóxica”: Actor respondió al ataque de Catalina Pulido tras comentario sobre Daniela Vega

Hace un par de días que Catalina Pulido arremetió con todo en contra del estilista Javier Fernández, esto luego de revelar por qué se generó un quiebre en su amistad. Sin embargo, él no dejó pasar las palabras y respondió con todo en contra de la comunicadora.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que todo comenzó cuando la actriz se lanzó contra su examigo durante la transmisión de su nuevo programa con Patricia Maldonado, “Francamente”, en donde realizó un comentario sobre Daniela Vega, burlándose de ella, lo que ofendió a Fernández.

Recomendado

“Cuando comenzamos en 2020 nuestro ex programa (Las Indomables), cuando fue el Apruebo y Rechazo de entrada, a mí me escribían actores por interno. Los mismos actores. ‘Hueona’, ‘facha cul...’, ‘cómo te atrevís a estar por el Rechazo’, ‘Conch...’. Eran mis compañeros, los que conozco desde la escuela de teatro”.

“Son tan maricones, que uno... lo voy a decir con nombre y apellido, a ti te hablo, Javier Fernández, peluquero, que fuimos muy amigos. El compadre se agarró de un titular de esa época, lo subió a Instagram, lo llamé por teléfono, me colgó y me bloqueó. Ni siquiera fuiste capaz de tener las bolas de contestarme el teléfono y decirme lo que pensabas de mí. Entonces, te atacaban por redes, pero en la interna no tenían cojones para decirlo a la cara”, declaró en el espacio.

Las declaraciones de Fernández

Ahora, el peluquero dio a conocer su versión de los hechos: “A mí eso me tocó la fibra y me sentí muy traicionado. No le hablo hace más de tres años a ella”, reveló el examigo de Pulido en una conversación con LUN, quien conoce a la actriz desde hace 20 años puesto que estudiaron juntos.

“La Cata lamentablemente se transformó en una persona tóxica, negativa, está quejándose, garabateando, es mal educada. No es la Cata a quien conocí. No la reconozco. Es otra Cata”, agregó.

Finalmente, Javiera manifestó su poco interés en retomar la relación con Pulido. “No la quiero ver nunca más. No solo fue el tema de la Daniela Vega, es que ella cambió mucho. Yo la quise mucho, era el rostro de la vanguardia, muy talentosa, entonces verla ahora me parte el alma”, lamentó el estilista.