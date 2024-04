Pancha Merino echó al agua a una examiga que se regocijaba con sus desgracias: “Le escribí así un rosario...”

La actriz Pancha Merino no acostumbra a guardar su opinión cuando tiene algo que decir. En su última aparición en el programa “Tal Cual”, ella arremetió en contra de una examiga que se alineó con el hombre de origen sirio que la estafó a ella y a su exmarido.

“Cuando uno se separa, uno realmente ve quién era su amiga. Todas las señoras de los amigos de tu exmarido, a mí no me llamó ni una”, partió contando antes de revelar la traición que vivió.

“De hecho, una celebró sus 40 años y ni me invitó e invitó al que me estafó. Eso que no era ni amigo de él, o sea, yo nunca vi al Sergio (Jalaff) en los carretes, ni en el asado de ella. Bastó que me estafara y me separara para que ella lo invitara a sus 40 años”, contó.

“Te tira para abajo”

Pancha Merino aseguró que su “amiga” se sentía feliz de la tragedia que ella estaba viviendo. “Nunca me voy a olvidar, ella me llamaba y yo mal con depresión, y (me decía) ‘¿Qué vas a hacer? Tienes que buscar pega, pucha y ¿quién te va a contratar?’”, relató la actriz.

“Yo le dije: ‘llevo años en la tele y nunca me va a faltar pega’. Es cuando alguien te llama y en vez de apoyarte, te angustia. Te tira para abajo. Esa misma mina celebró sus 40 años y yo le escribí así un rosario, a lo Raquel Argandoña, y la bloquié. La mandé a la punta del cerro”, añadió Merino.

Al ser consultada sobre qué le dijo a esa mujer, Pancha hizo memoria y dijo que le escribió “me da lo mismo que me invitara a su mierda de cumpleaños, pero no podía creer que hubiese invitado a una persona que me había sacado todo mi patrimonio, había destruido mi familia y que era una mala mujer. Una mujer poco empática y que no la quería volver en mi vida”.

Pancha Merino contó que fue agregada a un grupo de WhatsApp con esta mujer en cuestión, todo esto para que se juntaran varias personas. La actriz le hizo saber a todas que no iba a ninguna parte con ella. “La mina me ve en el colegio de los niños y se arranca. Porque una es imponente y tiene carácter. Me mira y le doy miedo”, aseguró.

“Ahora su marido está metido en el mismo enredo”, lanzó entre risas. “El marido era socio de esta gente así que debe estar metido en este mismo enredo de las facturas falsas”, cerró.