Sergio Freire y Maly Jorquiera dieron el sí en el altar: invitados compartieron fotos de su matrimonio

Tras 10 años de relación y la llegada de un retoño de por medio, Sergio Freire y Maly Jorquiera dieron el sí en el altar durante este fin de semana. Los comediantes contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia, donde solamente estuvieron invitados sus más cercanos.

Así lo dejaron ver sus asistentes al evento, quienes subieron algunas imágenes de la pareja protagonizando este tierna ceremonia.

Cabe recordar que los comediantes se comprometieron durante el año 2020, sin embargo, entre la pandemia y diversos proyectos, decidieron posponer la celebración.

“¿Sabí qué? Los tiempos cambiaron y la economía varió, hay ciertas prioridades. Obvio que me quiero casar, no soy la que lo consiguió y ahora se va de la casa”, señaló la actriz en una conversación en “Podemos Hablar”, en donde le preguntaran sobre por qué aún no lograban concretar la ceremonia.

Asimismo, la humorista aclaró que tras la llegada de su hijo, las cosas cambiaron. “Primero hay otras prioridades económicas. Antes de invertir en una fiesta, prefiero viajar con el Lucas y Freire, conocer otros países”.

Las imágenes de la boda

Según la información entregada por Mega, la boda comenzó a eso del mediodía ded este sábado y contó con la presencia de diversos rostros del mundo del espectáculo, entre ellos Alison Mandel, Pamela Leiva, Fabrizio Copano, Pedro Ruminot, Rodrigo Salinas, entre otros.

Ellos fueron los encargados de compartir algunos registros de lo que fue la ceremonia, en donde podemos ver a Maly con un vestido blanco de encaje y un peinado con su cabello recogido. Mientras que Freire utilizó un traje en tono color gris oscuro y una camisa blanca.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha referido a esta nueva etapa en su vida, ni han contado detalles de lo que fue su matrimonio.

Acá te dejamos las imágenes:

Matrimonio Maly Jorquiera y Sergio Freire | Instagram

Matrimonio Maly Jorquiera y Sergio Freire | Instagram