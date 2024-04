“Aún emocionada”: Nicole Moreno comparte su orgullo tras convertirse en “Campeona Bikini Fitness”

“Aún emocionada luego de una tremenda preparación y Ganar”. Con esas palabras Nicole Moreno celebró con orgullo su nuevo triunfo en el mundo de físico culturismo, tras competir en el NPC Worldwide Chile, que se realizó en el Sporting Club de Viña del Mar.

Y no ganó una, sino que en tres de las categorías, quedándose por primera vez con una “overall”.

“Estoy muy feliz, muy emocionada. Gané el ‘overall’ Bikini Fitness. Qué gratificante, valió la pena el esfuerzo, los entrenamientos, comer saludable, todo... Cada paso, cada minuto, la verdad es que me siento orgullosa”, contó en sus historias de Instagram.

Previamente, también mostró parte de la preparación antes de subirse al escenario para ser evaluada por los jueces.

“Aún emocionada luego de una tremenda preparación y Ganar, tengo tuto. (No he dormido nada) Mañana con mucha calma escribiré todo lo que siento. Campeona Bikini Fitness Me llevé el OVERALL Graciasssssss a todos los que estuvieron junto a mi”, agradeció a sus fieles fan.

“Estoy muy emocionada de haber ganado. Orgullosa de mí, de mis avances y de todo lo logrado”, reiteró.

Tras esto, indicó que se vienen nuevos desafíos en su carrera como deportista fitness.

“¡Soy campeona! De aquí ahora me tengo que preparar para el Olympia. ¡Vamos con todo Chile! A representarte de la mejor manera!”, finalizó.

6% de grasa corporal

Tiempo atrás contó a sus seguidores cómo llegó a tener solo un 6% de grasa corporal.

“Desde los 20 años entrenaba en gimnasios, pero comía de manera poco consciente. No tenía conciencia de la nutrición, entonces no veía los cambios que quería”, señaló.

“Cuando entendí que nutrirse puede cambiar completamente el cuerpo y eso fue acompañado por el entrenamiento, me empecé a ver más tonificada”, agregó “Luli”.

“Siento que soy una mujer súper power e independiente. Trabajo un montón y hago deporte. He logrado todo con disciplina, constancia y mucho esfuerzo”, reconoció.