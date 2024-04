El gesto de Alejandro Sanz con Shakira por el que aseguran que sí está enamorado de ella

Alejandro Sanz y Shakira han sido vinculados amorosamente en varias oportunidades debido a la química y cariño que han destilado en las colaboraciones que han compartido y tras filtrarse algunos videos de algunos de sus momentos íntimos.

Sin embargo, ambos han hecho su vida amorosa por separado y han presumido su amistad en redes sociales, pese a que hace unos meses atrás sus fans les pedían darse una oportunidad en el amor tras la separación de la colombiana con Gerard Piqué.

Los rumores han vuelto a cobrar vida, luego que el español colgara en redes sociales una postal familiar en la que no se olvidó de su colega y los comentarios ante la sorpresa no tardaron en aparecer.

Alejandro Sanz y la foto familiar en la que se ‘coló’ Shakira

Alejandro Sanz ha dejado atrás los episodios de depresión que sufrió hace unos meses atrás y ha demostrado que está en un buen momento familiar al encontrarse acobijado por su familia, pese a su separación con Rachel Valdés.

El intérprete ha presumido su faceta como padre y la unión que tiene con sus retoños al colgar en su cuenta en Instagram un gran momento que compartió junto a ellos demostrando la unión que mantiene con sus cuatro primogénitos.

Manuela de 22 años, fruto de su relación con la actriz Jaydy Michel, Alexander, hijo de Valeria Rivera, de 21 años y los pequeños Alma y Dylan de su matrimonio con Raquel Perera, son los mosqueteros del famoso.

“De niño me encantaban los tres mosqueteros. Pero sólo ahora, soy consciente de que cada día, con ellos, pongo en práctica: “Uno para todos y todos para uno”. No somos tres, somos cinco, y el equilibrio es aún más perfecto”, escribió junto a un carrusel de fotos en donde no olvidó a su gran amiga.

Y es que Alejandro posó con el nuevo disco de la barranquillera ‘Las mujeres ya no lloran’ el cual ha sido todo un éxito mundial y pese a que muchos aseguran que está enamorado de ella por el detalle que tuvo, lo cierto es que su alarde se debe a que forma parte de la banda sonora.

“Así acabo mi abril: en familia, pensando en los conciertos que vienen en mayo y de banda sonora a mi Shaki”, finalizó su publicación.

Pese a ello , internautas le siguen recomendado que finalmente se una con Shakira al considerar que son la pareja perfecta por ser amigos, quererse y tener buena química.

“Alejandro tiene un CRUSH tremendo con Shakira!! Soy la única q lo nota?”, “Se llama amor platónico”, “Han pasado 20 años, Ale todavía dice mi Shaki :( necesito verlos juntos”, “Necesito que te cases con Shakira”, “Él ama a esa mujer”, “La química que tienes con mi loba favorita es mágica”, han sido algunos comentarios.