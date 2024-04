“No pasó a mayores...”: Daniel Fuenzalida aclara su estado de salud y celebra los resultados de “Ahora Caigo” en el horario prime del viernes

Daniel Fuenzalida está pasando por un gran momento tras su llegada a TVN, luego que el programa de concursos que conduce durante las tardes, “Ahora Caigo”, tuviera un exitoso debut en el prime de los viernes, donde incluso superó a su competencia directa, “Qué dice Chile”, y al programa de humor de Mega, “El Antídoto”.

Así, de acuerdo a las cifras entregadas por TVN, entre las 22.31 horas y las 00.19 horas, “Ahora Caigo” obtuvo un rating definitivo promedio de 6.8 puntos y un peak de 8.4 unidades, mientras que Canal 13 obtubo 4.6 puntos, Mega 5.3 puntos y CHV 12.6 unidades.

“Estamos felices con el éxito que tuvo el programa en su emisión prime. ‘Ahora Caigo’ me ha dado una satisfacción tremenda porque es capaz de reunir a la familia frente al televisor, es un programa sano, de entretención, también solidario porque ayudamos a fundaciones que hacen un tremendo trabajo y ver que todas esas cualidades además nos permiten estar entre lo más visto de la televisión, sin duda me alegra mucho, me enorgullece y nos motiva”, señaló Daniel Fuenzalida sobre los buenos resultados del programa de concursos.

“Me siento súper bien de salud”

En tanto, al ser consultado por Publimetro.cl sobre su estado de salud luego que se dijera que se había desmayado mientras grababa en el set del programa, Fuenzalida aclaró que no hubo desmayo, sino que solo fue un problema de presión por el cual decidió consultar “por precaución”.

Además, en ese mismo sentido, el animador agradeció los mensajes que recibió de sus seguidores en redes sociales, quienes se preocuparon y le mandaron toda la buena onda posible.

“Quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes de buena onda que me han llegado, el otro día tuve un alza de presión, consulté por precaución y no pasó a mayores. Me siento síper bien de salud y con mucha energía de seguir con todo en ‘Ahora Caigo’”.