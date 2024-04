“Nunca había querido a una persona de una forma tan incondicional”: Gala Caldirola se sincera sobre su relación con Mauricio Isla

Gala Caldirola habló nuevamente sobre su relación con Mauricio Isla en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, revelando cómo es la relación que tiene con él en cuanto a su hija.

El momento de sinceridad se dio luego de que la Botota Fox le consultara sobre cómo se lleva con su expareja y su dinámica familiar tan pacífica tras estar separados hace tres años.

“Mi hija tiene todo el derecho de estar con su padre. Los mismos derechos que tiene de estar conmigo, los tiene de estar con él”, aseguró de entrada.

Eso sí, comentó que ella tiene la custodia de Luz, pero que tiene bastante claro que su padre debe estar presente en todas las etapas de su vida.

“La tutela es mía, pero yo le doy todos los derechos a él porque lo quiero y lo respeto. Y si él me da el apoyo, yo no me siento sola”. Luego la española continúa: “A pesar que no estemos juntos, para mí, él me da mucha tranquilidad. … Para mí es mi familia. Lo quiero de una manera… yo nunca había querido a una persona de una forma tan incondicional”, reveló la chica reality.

¿Tendría otro hijo?

Tras escuchar las tiernas palabras de Gala, Botota le consultó, si es que llegara a tener nuevamente un hijo, lo tendría con él, a lo que Gala contestó: “Si pasa el tiempo y nosotros nunca más, y yo quiero volver a tener hijos, si se da… pero siempre dije que a mí me habría gustado que sólo él fuera el padre de mis hijos”.

Cabe recordar que hace un par de días, Caldirola le comentó a sus compañeros de equipo que no descarta completamente la posibilidad de retomar una relación con el “Huaso” Isla y que aún está casada con el futbolista.

“Nunca hemos intentado volver. Nunca digas nunca”, comentó la española. Eso sí, aseguró que en la actualidad “no tenemos una dinámica de coqueteo. Tenemos una dinámica de mucho cariño y respeto, pero nunca más ha vuelto a pasar nada más entre nosotros”.