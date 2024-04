¿Rompió con Hailey? Las preocupantes fotos de Justin Bieber llorando: esta sería la razón

Justin Bieber tiene a todos sus fans preocupados y preguntándose qué pasa en la vida personal del artista, después de una serie de fotos en su Instagram que llamaron la atención durante el fin de semana. En un arrebato de mostrar su intimidad, el cantante posó jugando golf, conduciendo y hasta llorando frente a la cámara.

De inmediato, la publicación se ha hecho con más de 5 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios de internautas haciendo teorías sobre lo que podría estar pasando puertas adentro.

El canadiense abre el carrusel de su perfil mostrando un nuevo look, posando con una barba desaliñada y larga nunca antes vista en él, mientras que en otras mira serio a la cámara, se le ve conmovido y llorando, dejando solo una sonrisa hasta el final.

Esto vino acompañado con otra publicación al día siguiente, en donde también juega golf, se prueba varios tenis de distintos colores, fuma, exhibe sus shows musicales y muestra parte de su cotidianidad.

Justin Bieber apareció llorando en su perfil El cantante compartió esta extraña postal (@justinbieber/Instagram)

Los usuarios aseveran que esto podría deberse a una crisis con Hailey Bieber, pues las últimas apariciones públicas de la pareja han estado cargadas de frialdad, mientras que el propio padre de la modelo pedía “oraciones” por ellos. Durante la actuación del artista en Coachella no llevó su anillo de casado ni se le vio compartiendo con ella, aunque sí estuvo entre la multitud del festival.

Lo que despierta sospechas sobre esta teoría es que la propia modelo comentó la imagen en la que se le ve llorando diciéndole “un bonito llorón”, lo que indicaría que no están distanciados.

Justin no añadió contexto a ninguna de sus publicaciones ni ofreció explicación alguna sobre sus lágrimas, lo que despertó mensajes de todos los tipos: “No me gusta verte llorar me rompes el alma”; “Es una señal de que necesita ayuda”; “¿Estás bien?”; “Espero que estés bien, odio ver lágrimas corriendo por tu cara”; “Me destruye esa imagen”; fueron parte de los comentarios.