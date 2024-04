“Te creo”: Cristián Campos recibe muestras de apoyo tras entrevista reiterando inocencia

Tras la entrevista que realizó el actor Cristián Campos al medio La Tercera, reiterando su absoluta inocencia respecto a la denuncia de abuso sexual que realizó Raffaella di Girolamo en su contra, fueron varios los cibernautas que le entregaron su apoyo, asegurando que le “creían”.

Así lo confesaron a través de Instagram, pero no desde la cuenta de él, puesto que tiene los comentarios bloqueados, sino que desde la red de su colega Mane Sweet.

Esto, porque Campos le escribió un mensaje a la actriz, tras confirmar el fallecimiento de su padre. Fue en ese comentario que realizó desde la cuenta @cristcamposs, donde recibió las muestras de apoyo, y casi 600 corazones.

“Vi la entrevista que te hicieron,TE CREO TODO”, “te creo”, “no aflojes, TE CREO”, “ánimo Cristian!”, “Te creo y estoy contigo...”, “Fuerza!! Te creo.”

Apoyo a Cristián Campos

La defensa de Cristián Campos

Según contó el actor, conoce a Raffaella desde los tres años y fue una presencia constante en su vida hasta que se separó de su mamá, cuando la psicóloga tenía alrededor 18 años. “Hasta ese momento, hasta donde yo entiendo, tuvimos una relación muy buena. Ella me decía “papá”, vivíamos familiarmente con mis hijos y ella y la Claudia”

Campos contó que cuando se separó de su expareja, se fue a vivir a una parcela y se llevaba a sus hijos durante los fines de semana. “De ese momento para adelante, Raffaella, de alguna manera, supongo yo por sentido común, se puede sentir desplazada de la relación de paternidad que teníamos antes y empieza a mostrar un carácter un poco más beligerante conmigo y con mi polola. Yo me pongo a pololear y ella es muy hostil con mi polola (Sandra O’Ryan)”, relató.

“Era bien incómodo, porque ella era muy invasiva y era difícil para mí pololear, puesto que estaba todo los fines de semana con mis hijos y de pronto llegaba Raffaella y era invasiva con ella”, aseguró el actor.

Al momento de dar un ejemplo sobre estas supuestas actitudes invasivas de su exhijastra, él dijo que “Sandra me celebraba el cumpleaños y preparaba todo, invitaba a mis amigos, preparaba una torta y llegaba el momento de cantar el cumpleaños feliz y aparecía la Raffaella con la torta y las velas, cantándome cumpleaños feliz y le robaba de alguna forma toda la fiesta a la Sandra, que se había esforzado junto a su hija a prepararme la fiesta. Era invasiva y yo lo entendí como que eran mañoserías de niña. En fin, no le di mayor importancia, aunque me dificultaba mucho mi relación con mi polola”.

“Amor y odio hacia nosotros”

Cristián Campos afirmó que la situación escaló después de que conociera y se enamorara de María José Prieto, su actual pareja. “Raffaella subió el nivel de hostilidad, era agresiva con ella, inventaba cuentos, y fue muy delicado, porque en ese momento mi mujer, María José, estaba en pleno juicio por la acusación a su padrastro por el tema de un abuso”, aseguró.

“Mi mujer y su hermana tuvieron mucha exposición pública, yo estaba ahí en la familia, y fue atroz, fue muy duro. Y en eso, nosotros nos casamos, la Raffaella va al matrimonio con sus dos hijos, ella ya había tenido a sus mellizos, unos rucios muy buen mozos, y era puro amor, y todo bien, pero (existía) esta cuestión fluctuante, como ambivalente de amor y odio hacia nosotros”, agregó.

“Yo recuerdo que hago una declaración, una entrevista, en que estoy dichoso por haber tenido a mi primera hija mujer y eso ofende a Raffaella. Y el clima está muy enrarecido (...) María José se aburre y le pide que no vuelva a la casa sin ser invitada, porque estamos en un momento privado, difícil. Y bueno, se ofende, Raffaella ahí se va y perdemos contacto con ella”, declaró Cristián Campos.