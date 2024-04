“Te querí meter con los periodistas de farándula, y ¿cuánto te hemos dado a ti?”: Mariela Sotomayor se enfrentó a Camila Recabarren en “Ganar o Servir”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir”, María Sotomayor protagonizó un tenso momento con sus compañeras de equipo y terminó ahogándose en un mar de lágrimas.

Todo habría comenzado en una actividad, en donde los sirvientes debían ordeñar una vaca para llevarle leche a los señores, hecho que dejó muy afectada a Blue Mary, quien lloraba por lo que les tocaba hacer. Ante ello, la periodista intentó tranquilizarla, pero la locutora radial, con el apoyo de Camila Recabarren, le pidió que no sea tan invasiva.

Tras la dinámica, mientras Blue Mary le señaló que: “La Mariela es agotadora, hoy día no quiero que me hable, no tiene respeto por nadie”. Mientras tanto, Mariela comentaba que no le cayó bien la respuesta que tuvo con ella cuando intentaba consolarla.

Luego, Camila le comentó a Gala su impresión sobre Mariela: “Me encanta haber conocido acá a la Mariela, yo tenía otra impresión de ella, y esta es mi oportunidad para hue… Porque cuando hacen farándula, ¿tú crees que tienen sentimientos por uno? Y la Mariela es una de esas… Pero cuando hace farándula, habla y habla de uno, y le importa un huevo”.

Camila Recabarren | Ganar o Servir (Carmen Gloria Roberts Lihn)

Segunda parte del conflicto

Eso sí, esto no quedó acá puesto que posteriormente los sirvientes se volvieron a reunir pero esta vez para practicar tiro, por lo que debían disparar a una foto que eligieran de sus compañeros.

El instructor de tiro comenzó pidiéndole a Blue Mary que dispare a la foto de quien cree que va a llegar a traicionar a su equipo, ante lo que la comunicadora escogió a Mariela. Botota también eligió dar el tiro a la foto de Mariela, ante la pregunta de “quién aporta menos”, y Faloon hizo lo mismo respondiendo a la pregunta de “en quién menos confías”.

Esta situación afectó a Sotomayor, quien terminó parándole los carros a sus compañeras: “Me han disparado tantas veces en mi vida, que un juego así me importa una ra…”.

“Entonces tranquilízate”, le replicó Faloon. A lo que Mariela contestó: “Con cabras chicas yo no puedo”, en tanto se escucha a lo lejos como Camila le gritaba “Qué miedo”.

Esta actitud terminó por colmar la paciencia de la periodista, quien se largó a llorar desconsoladamente, preguntándose qué le pasa a Camila con ella. Ante esto, la exMiss Chile la enfrentó, gritándole: “Te juro que te vas a arrepentir de meterte conmigo, ¿crees que te tengo miedo? Porque en farándula andai hablando hue…?”

“Ordinaria, compórtate como una persona de tu edad… Te querí meter con los periodistas de farándula, y ¿cuánto te hemos dado a ti?”, le gritó Mariela de vuelta mientras estaba siendo consolada por otros compañeros.

Finalmente Camila entonces le contestó que “La vas a pasar terrible de mal si me vienes a amenazar…. Para hacer farándula se hace la chora, pero aquí se ven los gallos”.