“Usaron la polera ‘matapacos’”: Monserrat Álvarez se enfrentó a Jorge Alessandri en medio de discusión sobre asesinato de Carabineros

Durante la más reciente transmisión de “Contigo en la mañana”, Monserrat Álvarez y Jorge Alessandri protagonizaron un tenso momento tras estar hablando sobre la actual situación de Carabineros, esto tras el asesinato de los tres uniformados en Cañete.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando se encontraban comentando el respaldo que tiene la institución en esta época, recursos, entre otros. En ese momento, el diputado dijo: “Yo hago la diferencia entre el Presidente Boric con los parlamentarios del FA y el PC. Una cosa es el aprendizaje del Presidente, pero muchas veces no se ve reflejado en el Congreso”.

Recomendado

“Todavía parlamentarios de izquierda siguen estando en contra de ciertas cosas que, quizás, el Presidente Boric, habiendo pasado por Presidencia, las votaría a favor”, añadió.

Por su parte, Monse le respondió: “Usted había dicho que había que poner más inteligencia, pero no solamente es esperar una ley que se tramite. La inteligencia hay que ponerla ahora y ponerla bien. No es sólo un tema de recursos”.

“Yo doy ejemplos claros: Carlos Retamal, esta preso el asesino; Rita Olivares, siete acusados presos, teniente Sánchez, los cuatro imputados presos (...) ¿Usted cree que cuando pillan a todos estos asesinos de carabineros no están aplicando inteligencia?”, le preguntó Alessandri.

Monserrat Álvarez: No, si yo le estoy preguntando lo que usted me preguntó. Usted me dijo que se requiere más inteligencia para que esto no ocurra. Por eso: ¿Qué tipo y quiénes son los encargados de imprimir más inteligencia?

Alessandri: La Fuerzas Armadas. Tienen grandes direcciones de inteligencia, y también respaldo político.

Monserrat Álvarez: Pero yo le saqué a colación cuán duro fue el golpe para la inteligencia de Carabineros, para la confianza en Carabineros, cuando la gran operación de inteligencia que se hizo en La Araucanía era falsa.

Alessandri: Bueno, Huracán no funcionó, hay que sacar esas personas, pero no se puede desbaratar por eso toda la inteligencia. Un error y 60 aciertos no significa...

Monserrat insistió que esto no fue un “error”, sino que derechamente fue un montaje de las autoridades. A lo que Alessandri respondió: “Montaje, delito o error. No por eso hay que desbaratar la inteligencia”.

El estallido social

Aunque el conflicto entre Álvarez y Alessandri no quedó, puesto que la periodista le paró los carros al parlamentario luego de que hablara sobre el estallido social y que hubo una estrategia “desmoralizadora” de la tropa.

“Durante meses se cantaba en la calle ‘el violador eres tú’, se usaba una polera en alusión a Carabineros, ¿usted cree que eso no desmoraliza a la flota? Por supuesto que desmoraliza el caso Huracán y la corrupción, pero esto les pega en el punto de flotación, dejaron de postular personas a Carabineros”, expuso el parlamentario.

“Dijimos ‘vamos a refundar’, ‘el violador eres tú’, usaron la polera ‘matapacos’. ¿Con qué ánimo salía un carabinero esa mañana a hacer su trabajo? Con mucho menos que cuando la ciudadanía los reconoce. Entonces, más controles, más recursos, leyes, respaldo político, pero también una sociedad que agradece y reconoce, no como la alcaldesa de Santiago que participaba en estos bailes de Las Tesis”, insistió.

Este comentario molestó a la animadora del espacio de CHV, quien le aclaró que la reconocida tonada no estaba dirigida a los uniformados, sino que al patriarcado en su totalidad.

“Es un mal ejemplo, no se meta en temas de feminismo (...) Si usted lo mezcla, pierde fortaleza su argumento”, cerró la periodista.

“Acotemos bien los ejemplos porque sino se desinforma”, comentó Julio César Rodríguez, intentando para la situación.