A sus 78 años, David Gilmour vuelve con disco nuevo y ya regaló el primer adelanto

A partir del próximo 6 de septiembre, estará disponible en todas las plataformas musicales y tiendas de discos el nuevo trabajo de estudio del cantante y guitarrista británico, David Gilmour, sin embargo, aunque todavía restan poco más de cuatro meses, en las últimas horas la leyenda musical regaló un adelanto del nuevo trabajo a sus millones de seguidores.

Titulado como “Luck and Strange”, el disco significa el primero en casi un década. Desde el domingo 28 de abril, en YouTube y Spotify ya se puede apreciar el primer sencillo “The Piper’s Call”, y según la prensa británica, este no será el único tema de adelanto.

Detalles de “Luck and Strange”

Producido por David Charlie Andrew, conocido por su trabajo con ALT-J y Marika Hackman, el tan esperado disco fue grabado durante cinco meses el pasado 2023 en las ciudades de Londres y Brighton.

“ Invitamos a Charlie a la casa, así que vino y escuchó algunos demos, y dijo cosas como: ‘Bueno, ¿por qué tiene que haber un solo de guitarra allí?’ y ‘¿Se desvanecen todos? ¿No pueden algunos de ellos simplemente terminar? Tiene una maravillosa falta de conocimiento o respeto por este pasado mío. Es muy directo y no se intimida de ninguna manera, y eso me encanta. Eso es muy bueno para mí ”, explicó el ex Pink Floyd.

Con respecto a las letras, casi todas fueron escritas por la esposa de Gilmour, Polly Samson. Cabe destacar que además de pareja sentimental, Samson a colaborado musicalmente con su marido en cada uno de los trabajos discográficos publicados en los últimos 30 años.

El disco tendrá ocho canciones con reelaboración de “Between Two Points” de The Montgolfier Brothers y cuenta con ilustraciones y fotografías de Anton Corbijn. Entre los músicos partícipe de la grabación se destacan en el bajo Guy Pratt y Tom Herbert, en la batería Steve Gadd y Steve DiStanislao, en los teclados Rob Gentry y Roger Eno y en los arreglos corales y de cuerdas, Will Gardner.