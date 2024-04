¿Cuánto cuestan los boletos para la gira de Billie Eilish "Hit Me Hard and Soft"?

Billie Eilish ha vuelto con fuerza y emoción, y para los fanáticos que han estado esperando ansiosamente su regreso a los escenarios, la noticia de su próxima gira mundial es como música para los oídos. La gira “Hit Me Hard and Soft: The Tour” promete ser un evento épico que llevará a la artista a través de una serie de ciudades en Norteamérica, Australia y Europa.

PUBLICIDAD

El anuncio de las fechas de la gira llegó el 29 de abril, junto con detalles sobre las ciudades que Billie visitará y las fechas en las que los fanáticos podrán verla actuar. La gira comenzará el 29 de septiembre en el Centre Videotron en Quebec y continuará hasta finales de diciembre, con paradas en ciudades importantes.

Recomendado

Se revelan los primeros precios de la nueva gira de Billie Eilish

Después de su recorrido por Norteamérica, Billie llevará su espectáculo a Australia en febrero y marzo de 2025, con fechas programadas en Brisbane, Sídney y Melbourne. Luego, la gira se trasladará a Europa en abril de 2025, con conciertos en varias ciudades, antes de concluir con una actuación en el 3Arena en Dublín, Irlanda, el 27 de julio.

Con respecto a los precios de las entradas, se han anunciado algunos detalles, aunque pueden variar según la ubicación y la sección del lugar. Por ejemplo, los precios en la preventa de Quebec oscilan entre 122,98 y 452,23 dólares canadienses, con entradas de pie disponibles por 233,23 dólares.

Por otro lado, las entradas para las fechas en Estados Unidos se han calculado entre 60 y 200 dólares estadounidenses, pero esto aún puede estar sujeto a cambios. Se espera que los precios para otras ubicaciones sean similares y se revelarán a medida que se acerque la venta general de entradas.

Una gira como nunca antes

La gira también se centrará en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. La asociación de Eilish con la organización sin fines de lucro Reverb continuará, con una parte de las ganancias de las entradas destinadas a apoyar los esfuerzos de Reverb para abordar la inseguridad alimentaria y la crisis climática.

Además, se promoverán acciones como la reducción de la contaminación por gases de efecto invernadero y la disminución de los desechos de plástico de un solo uso durante la gira. Con una mezcla de música emocionante y un compromiso con la sostenibilidad, la gira “Hit Me Hard and Soft: The Tour” promete ser una experiencia única.