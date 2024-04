Director de teleseries lamenta venta de derechos para remakes: “Espero que TVN no lo siga haciendo”

Mega impresionó este fin de semana al dar a conocer las primeras imágenes de Gabriel Cañas como José Luis Echeñique, rol encarnado por Julio Milostich en 2018 en “El Señor de la Querencia”.

Se trata de la emblemática apuesta que llevó a TVN a lograr un asombroso promedio de 27 puntos de rating. Esto la convirtió en la tercera teleserie nocturna más sintonizada, siendo sólo superada por “¿Dónde Está Elisa?” (TVN, 2009), que alcanzó un promedio de 35 puntos, y “Perdona Nuestros Pecados” (Mega, 2017), que llegó a las 28 unidades.

El retorno de la ficción no sólo es tema de debate público por traer al presente al déspota patrón de fundo, sino que también por instalar el fenónemo inédito en la industria local de los remakes, al venderse derechos de producciones dramáticas exitosas. Sobre este hecho se refirió Enrique Bravo, reconcido director de teleseries, en convresación con Fotech.

Bravo inició su carrera a inicios de los 90 en el canal estatal, registrando su trayectoria títulos como “Tic Tac”, “Aquelarre”, “Santo Ladrón”, “”Purasangre y “Pecadores”, entre varias otras.

“No hay competencia porque Mega lleva el monopolio”

“Me da pena, trabajamos en esas producciones, les tomamos mucho cariño. Ahora, ver cómo se deshacen de ellas por problemas económicos, productos tan buenos, que nos fue súper bien, es penoso”, lamenta el director.

“Espero que TVN no lo siga haciendo”, manifestó Bravo.

En este sentido, el director de teleseries plantea que “ojalá las reutilicen, las exhiban, ya que no hay competencia porque Mega lleva el monopolio. Así puedan tener alguna ganancia. Pero estar vendiendo los derechos, es muy penoso”.

Cabe señalar que Enrique Bravo posee dentro de su currículum la dirección de “Amores de Mercado” (2001), que se coronó como la de mayor sintonía, promediando 47 puntos.

Esta teleserie, precisamente, se encuentra en la lista de producciones dramáticas emblemáticas que TVN vendió a Mega.

“Yo fui a vender ‘Amores de Mercado’ a Miami. Me tocó trabajar con los guionistas de Telemundo para su versión llamada ‘Amor Descarado’, y los tipos no entendían nuestro español, no le entendían nada al Chingao (personaje de Mauricio Pesutic)”, inidica a modo de ejemplo.

“Tuvimos que trabajar las traducciones. Intentaron llevarse a Ángela Contreras (protagonista de la versión original chilena) pero no les resultó”, añadió el director, enfatizando el riesgo de llevar a cabo remakes, los cuales no son fáciles de reeditar con la misma calidad.